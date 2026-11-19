Hablamos muy a menudo de la España vaciada, de cómo la mayoría de pueblos del interior, sobre todo los de montaña, ven como poco a poco su población se va reduciendo, tanto porque sus habitantes se trasladan a vivir a localidades mucho más grandes como por el hecho de que no hay ningún tipo de relevo generacional. Lamentablemente, muchos de ellos terminan desapareciendo por completo. A pesar de esta situación, son muchos los habitantes de pueblos en riesgo de desaparecer que no ven ningún problema a vivir aislados del mundo que les rodea.

Adriana Fernández

En una de esas aldeas vive Federico de 94 años, un hombre que lleva más de treinta años intentando vivir en un lugar donde nunca llegó la electricidad ni una simple carretera que permita acceder en coche. Para él no era un sacrificio, es la realidad que conoce y que ha elegido seguir viviendo, “Aquí estamos cuatro días; la vida es muy corta”, reflexiona.

Aldea en Aturas, España vaciada / Istock / IMAG3S

“Aconsejo a los jóvenes que se dejen de tanta ciudad”

Él, junto a sus animales, es el único superviviente de la aldea. Su rutina es siempre la misma desde hace muchos años: para él, caminar por los senderos y cuidar de sus vacas, perros y pastos es imprescindible. En comparación con la vida monótona de las ciudades, no tiene nada que ver. Federico recuerda que antiguamente tanto la comida como las actividades eran mucho mejores, y lamenta que actualmente ya no pueda ser así. Su recomendación para los jóvenes siempre es la misma: “aconsejo a los jóvenes que se dejen de tanta ciudad”, explica en la entrevista para el canal de YouTube @Hilux_aventura.

Aunque vive solo, no se encuentra aislado del mundo. Mantiene familia y amistades en pueblos cercanos, más comunicados y con servicios, que lo visitan con frecuencia. Su aislamiento es relativo: “No estoy solo, tengo familia cerca”, explica cuando se le pregunta por su día a día. Para él la clave de vivir bien es obrar bien y disfrutar del tiempo que se tiene, el ritmo urbano, acelerado y las pantallas alejan a las personas de lo verdaderamente importante.

Paneras y hórreos, edificios típicos de Asturias / Istock / IMAG3S

Debido a las consecuencias de las redes, es mucha la gente que ha conseguido averiguar viendo los videos del canal del youtuber Álvaro donde se encuentra el pueblo de Federico y es mucha la gente que ha comenzado acercarse en masa hasta allí. Esto ha llevado a que en un video reciente del youtuber, anunciase que estaría un tiempo sin colgar ningún vídeo con Federico, ya que le había confesado que no se sentía muy cómodo con toda la gente que desde hacía ya un tiempo lo visitan por sorpresa.

Aldea en Asturias / Istock / IMAG3S

Más historias como las de Federico

Si miramos más allá, nos daremos cuenta de que esta situación es mucho más común de lo que parece como es el ejemplo de Tomàs de 64 años y el único habitante de un pueblo de Lleida, Solanell, "Es fácil vivir aquí con un subsidio de 480 euros, no hay donde gastarlo".

Aldeas abandonadas en Soria / Istock / KarSol

También, está el caso de Manuel, el último ganadero en activo de una aldea asturiana con ocho vecinos en total, “El campo se muere y, si no se hace algo, se acaba rápido”. Otras situaciones como la de María Pilar, de 60 años, también son más comunes de lo que creemos, en su caso tras su jubilación cerró la última tienda de su pueblo en Huesca, haciendo que la única fuente de abastecimientos ya no esté disponible.