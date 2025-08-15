Far West: celebra el primer centenario de la independencia de los Estados Unidos de América en el poblado de Penitence (y sin salir de PortAventura Park)

Decides explorar Uncharted: El Enigma de Penitence, la primera atracción del mundo basada en la película de Sony Pictures: Uncharted. Destaca también por ser la primera montaña rusa que ofrece caída lateral en Europa, pero, por lo que parece, Woody ya no anda por aquí. Antes de cambiar de zona, te pasas por la tienda de souvenirs Uncharted Depot y recorres los quioscos de fotografía para ver las caras que has puesto mientras montabas en algunas de las atracciones más emblemáticas del lejano Oeste.