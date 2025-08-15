Far West: celebra el primer centenario de la independencia de los Estados Unidos de América en el poblado de Penitence (y sin salir de PortAventura Park)
PortAventura World está de aniversario, pero para celebrarlo como se merece, hay que encontrar a Woody, su mascota. ¿Se habrá escondido en el Far West? Vamos a descubrirlo.
Entre Mediterrània y México, llegas al lejano Oeste. El clima es árido y antes de ponerte a buscar a Woody como un loco decides refrescarte. Para ello te subes a Silver River Flume y Grand Canyon Rapids, dos atracciones de agua ideales para divertirte. Y, como te has mojado un poquito, te sugieren que te seques en Stampida, la gran montaña rusa de madera.
Parece que has viajado en el tiempo y hoy es 4 de julio de 1876. En Penitence, este poblado de Texas habitado por emigrantes, mineros, cowboys, jugadores, especuladores, y gentes de la noche se está celebrando el primer centenario de la independencia de los Estados Unidos de América y no sabes por dónde ponerte a buscar a Woody.
Recorres la Main Street con la esperanza de encontrar algún indicio. Pruebas suerte en la casa de los hermanos Freund, que han abierto una ‘Shooting Gallery’ y, más tarde, en el Long Branch Saloon, donde disfrutas de ‘A Penitence Love Story’, un espectáculo inspirado en el Molin Rouge de París.
Sigues buscando a Woody en la zona que recrea el Gran Cañón del Colorado y llegas hasta el cementerio de Boothill, una de las zonas más fotografiadas del parque gracias a su nivel de detalle. Allí, encima de una lápida, encuentras una pluma que podría ser de nuestro amigo y, junto a ella, un pequeño mapa que muestra dónde podría estar el tesoro azteca de Uncharted: El Enigma de Penitence.
Decides explorar Uncharted: El Enigma de Penitence, la primera atracción del mundo basada en la película de Sony Pictures: Uncharted. Destaca también por ser la primera montaña rusa que ofrece caída lateral en Europa, pero, por lo que parece, Woody ya no anda por aquí. Antes de cambiar de zona, te pasas por la tienda de souvenirs Uncharted Depot y recorres los quioscos de fotografía para ver las caras que has puesto mientras montabas en algunas de las atracciones más emblemáticas del lejano Oeste.
Toca seguir buscando a Woody y ahora se te abren 3 mundos nuevos.