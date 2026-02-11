¿Sabías que esta famosa calle de Sevilla se llama así por los impuestos? La revelación de la historiadora Gracia Rodríguez sobre su origen real

No hay sevillano ni turista que no conozca y haya recorrido miles de veces la calle Francos de Sevilla capital, convertida en una de las vías más antiguas y comerciales de toda Sevilla, y una de las más importantes de la Semana Santa sevillana al pasar por ella casi 40 hermandades durante su procesión por la ciudad. Sin embargo, apenas nadie conoce la verdadera razón por la que esta calle recibe su curioso nombre.