Los expertos dictan sentencia: esta es la lista negra de destinos en 2026 y hay una desagradable sorpresa para España
Canarias entra en el foco por sobrecarga turística y reabre un debate incómodo: cuándo viajar… y cuándo dejar descansar.
Durante años, las Islas Canarias han sido sinónimo de destino ídilico para ir de vacaciones. ¿Por qué? El clima, los paisajes volcánicos, las playas infinitas y esa sensación de paraíso cercano que parecía inagotable. Por eso el aviso ha dolido más de lo esperado. La prestigiosa guía Fodor’s Travel ha incluido a Islas Canarias en su lista de destinos a los que recomienda no viajar en 2026. No como castigo, ni como boicot, sino como advertencia.
El mensaje es claro y poco habitual en el sector turístico. Hay lugares que merecen ser visitados, sí, pero no siempre. Y Canarias, por primera vez en mucho tiempo, aparece como ejemplo de un éxito que empieza a desbordarse.
No es que no merezca la pena, es que no da más
Fodor’s no cuestiona el atractivo del archipiélago, pues francamente sería absurdo. Lo que pone sobre la mesa es otra cosa, la presión acumulada; masificación, infraestructuras al límite, tensión ambiental y un problema cada vez más visible con el acceso a la vivienda para los residentes.
El turismo representa una parte fundamental de la economía canaria, pero cuando el modelo crece solo en volumen, el impacto se filtra por todos los poros: carreteras saturadas, servicios públicos estresados y barrios donde la vida de los canarios se diluye entre rotaciones constantes de visitantes. El debate ya no es si Canarias debe recibir turistas, sino cuántos y cómo.
Cuando el éxito se vuelve frágil
La paradoja es evidente. Canarias ha hecho muchas cosas bien, entre ellas la conectividad, la promoción internacional y la oferta diversa. Precisamente por eso se ha convertido en un destino permanente, sin temporada baja real. Y ahí está el problema.
Islas como Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura reciben millones de visitantes al año. El flujo no se detiene. Y un territorio insular, por definición limitado, no puede absorberlo todo indefinidamente. La advertencia de Fodor’s no habla de colapso inmediato, sino de una tendencia preocupante. Cuando la demanda corre más rápido que la capacidad de gestión, el destino empieza a perder aquello que lo hacía especial.
Canarias no está sola
Canarias no está sola en esta “lista negra”. Aparecen también lugares tan dispares como la Antártida, Montmartre en París, Ciudad de México o la región alpina de Jungfrau. Espacios muy distintos, con un denominador común, el éxito global y la fragilidad local.
El mensaje es global. El turismo ha dejado de ser solo una cuestión de promoción y récords. Ahora también es una cuestión de límites, planificación y responsabilidad compartida.
¿Y ahora qué hacemos como viajeros?
La responsabilidad no es solo institucional. También es personal. Informarse, elegir con criterio y entender que nuestro impacto no termina cuando se cierra la maleta. Canarias seguirá siendo un destino extraordinario, nadie duda de eso. Pero quizá 2026 no sea el año para sumarse a la marea. Porque viajar bien no consiste solo en llegar a lugares maravillosos, sino en dejarlos en condiciones de seguir siéndolo. Y eso, aunque no aparezca en las guías clásicas, empieza a ser el verdadero lujo del viajero contemporáneo.
Síguele la pista
Lo último