Los expertos dictan sentencia: esta es la lista negra de destinos en 2026 y hay una desagradable sorpresa para España

Durante años, las Islas Canarias han sido sinónimo de destino ídilico para ir de vacaciones. ¿Por qué? El clima, los paisajes volcánicos, las playas infinitas y esa sensación de paraíso cercano que parecía inagotable. Por eso el aviso ha dolido más de lo esperado. La prestigiosa guía Fodor’s Travel ha incluido a Islas Canarias en su lista de destinos a los que recomienda no viajar en 2026. No como castigo, ni como boicot, sino como advertencia.