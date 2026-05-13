Los expertos coinciden: las personas mayores de 60 años no deberían sentarse juntas en los aviones por "la regla de los 90 segundos"

Es sabido que el avión es el medio de transporte más seguro de todos los que existen. No lo digo solo yo, lo aseguran datos y expertos, siendo el porcentaje de probabilidad de tener un accidente prácticamente nulo. Pero eso no significa que no pueda haber algún que otro contratiempo, y aquí es donde entra en juego el estudio publicado en la revista científica AIP Advances.

El avión es el medio de transporte más seguro / Istock / FG Trade

Esta investigación, llevada a cabo por equipos de las universidades de Sidney, Calgary y del Suroeste de Jiaotong, asegura que, para una mejor evacuación de un avión en caso de una emergencia, los pasajeros mayores de 60 años deberían sentarse lo más separados posible. ¿Qué les ha llevado a esta conclusión?

Adriana Fernández

La seguridad, lo más importante

Existe una norma en el estándar internacional de evacuación de aviones que establece un máximo de 90 segundos para efectuar la evacuación de un avión, el tiempo máximo considerado seguro en una condición crítica. En su investigación, el equipo de especialistas analizó, a través de simulaciones, varios escenarios de evacuación en un Airbus A320, con los que comprobaron cómo influyen tanto la cantidad como la ubicación de pasajeros de mayor edad en la rapidez y fluidez con la que se puede desocupar el avión.

La medida que podría cambiar la seguridad en los aviones / Istock / murat4art

Los especialistas vieron que, en los casos en los que los pasajeros de mayor edad se encontraban en asientos cercanos, el desalojo del avión se realizaba en una mayor cantidad de tiempo, llegando a alcanzar los cuatro minutos en alguna ocasión. En contraste, vieron que si estos mismos pasajeros se sentaban en sitios más distanciados los unos de los otros, la evacuación tenía un ritmo más fluido y bajaba hasta los dos minutos (un tiempo no ideal pero mucho mejor).

El estudio propone separar a los mayores de 60 años / Istock / ViktorCap

Los resultados del estudio

El porqué de estos resultados tampoco tiene demasiado secreto. A medida que nos vamos haciendo mayores, nuestros reflejos son más lentos y nuestra movilidad es cada vez más limitada. Estas características pueden provocar, en caso de una emergencia, pequeñas obstrucciones en los pasillos o salidas de emergencia. Pero, lejos de señalar a este colectivo, el estudio propone una solución para evitar estos problemas; una solución que no pasa por reducir la cantidad de personas mayores que van en el avión, sino por estudiar mejor donde sentarlas.

Aunque esto es tan solo una propuesta realizada en base a unas simulaciones, puede ser que haya abierto la puerta a posibles cambios en las distribuciones en el interior de los aviones en un futuro próximo. Puede que resulte incómodo el tener que separar a parejas de edades similares, o familias de abuelos e hijos, pero tenemos que recordar que, en la seguridad, cada detalle y cada segundo cuentan.