El exclusivo palacete del siglo XVIII en el que vive Kiko Matamoros: 400 metros cuadrados, seis salones y en plano barrio de los Austrias

Tras pasar mucho tiempo en la pequeña pantalla se comprometió con la influencer Marta López Álamo, con la que vive actualmente. La pareja contrajo matrimonio el pasado 2 de junio de 2023 en la Basílica de San Miguel de Madrid. Y es que, a raíz de las dudas que surgían sobre lo que pagaban por el piso y si verdaderamente podían permitírselo, en 2023 el ex de Makoke mencionaba que, considerando sus diferentes nóminas y las de su esposa, su ingreso conjunto podría ser de unos 20.000 euros al mes, más que suficiente para pagar la vivienda.