Todos los eventos astronómicos que podremos disfrutar en septiembre: de la conjunción de Júpiter al pico de Mercurio

Para los que no estén familiarizados con el término, un equinoccio es un momento del año que tiene lugar en marzo y en septiembre, cuando las horas de luz y oscuridad se reparten por igual a lo largo del día. El equinoccio de otoño, que tendrá lugar el próximo 22 de septiembre, no es un evento astronómico per se, pero sí un momento muy importante del año ya que supone la entrada de una nueva estación.