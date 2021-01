Las esculturas más originales del mundo: desde Islandia hasta California

The Kelpies, de Andy Scott

Un kelpie es el nombre escocés para un caballo de agua, una especie de espíritu del agua que habita los lagos y estanques de Escocia. Estos dos kelpies están situados en la localidad de Falkirk, en el parque The Helix junto al canal Forth and Clyde, y fueron creados por Andy Scott en 2014. Están realizados en láminas de acero, miden 30 metros y pesan más de 300 toneladas cada una. De hecho, son las esculturas equinas más grandes del mundo y se puede entrar dentro de ellas. Hay un tour organizado en el parque The Helix que lo permite.