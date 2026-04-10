Los errores que pueden arruinar tu viaje en 2026: evítalos con los seguros de Intermundial y un 10% de descuento
Viajar sin seguro de viaje tiene tantos riesgos como contratar una póliza que no se adapta al destino ni al tipo de escapada.
¿Estás organizando un viaje para este 2026? Si es así, el mayor error que puedes cometer —y que puede arruinar todos tus planes— es viajar sin un buen seguro de viaje. Si ya tienes los vuelos, el alojamiento, las excursiones y hasta alguna reserva en restaurantes, piensa en todos los imprevistos que pueden surgir y que se escapan de tu control.
Un seguro de viaje no va a evitar que te cancelen un vuelo, que te pierdan el equipaje o que sufras cualquier percance que te obligue a ir a urgencias. Lo que sí va a hacer es protegerte en todas esas situaciones, aunque tan importante es contratar un seguro de viaje como elegir las coberturas adecuadas. Y una de las opciones más recomendadas por los viajeros es el seguro de viaje de Intermundial —una empresa con más de 30 años de experiencia en seguros de viaje—, ahora con un 10% de descuento en cualquier póliza con el código VIAJAR10.
Qué debe tener un buen seguro de viaje (y por qué elegir Intermundial)
Igual que no reservarías el primer hotel que encuentres sin revisar las fotos, las opiniones de los clientes o el precio, tampoco deberías pensar en el seguro de viaje como un simple trámite. De hecho, el principal error que puedes cometer es no elegir una póliza adaptada al destino y al tipo de viaje.
Por ejemplo, el seguro de viaje más vendido de Intermundial (y uno de los mejores del mercado) es Totaltravel, perfecto para viajes puntuales por ocio y disponible en versión mini, estándar y premium según las coberturas. También un seguro anual multiviaje Totaltravel Annual, seguros de viaje para deportistas, de larga estancia, para cruceros y para viajes de estudiantes.
Las condiciones concretas y coberturas varían según la opción que elijas, aunque esto es lo que debe tener un buen seguro de viaje, como los de Intermundial:
- Asistencia médica adecuada a la realidad de cada destino.
- Cancelación de viaje, sobre todo si reservas con mucha antelación.
- Repatriación o transporte sanitario para volver a casa si lo necesitas.
- Asistencia 24 horas, con servicios como telemedicina.
- Póliza 100% personalizada, flexible y adaptada al tipo de viaje.
Los errores más comunes al contratar un seguro de viaje
El mayor error que puedes cometer es viajar sin seguro de viaje, pero igualmente hay otros igual de importantes que se producen en el momento de contratar la póliza o una vez que ya ha comenzado el viaje. Estos son los más habituales:
- No revisar las condiciones concretas de la póliza y confundir términos importantes, como 'cobertura', 'franquicia' o 'límite de gasto'.
- Fijarse solo en el precio. Aunque un seguro barato te resulte atractivo, necesitas coberturas y límites amplios.
- Creer que la Tarjeta Sanitaria Europea o un seguro asociado a una tarjeta de crédito es suficiente. Puedes tener acceso a la sanidad en Europa, pero esto no cubre todos los imprevistos que puedan surgir, mucho menos fuera de Europa.
- No personalizar el seguro según el tipo de viaje. Cada destino tiene sus propias necesidades, así que amplía los límites y añade coberturas extra si es necesario.
- No contactar con la aseguradora primero en caso de asistencia médica. Lo recomendable es contactar con el seguro para que gestione la atención sanitaria o elija el centro médico más adecuado según la emergencia.
Consejos para elegir el seguro perfecto según tu tipo de viaje
No es lo mismo viajar una semana por Europa que pasarte todo un mes recorriendo Asia, buceando en Maldivas o esquiando en Andorra. Cada viaje es completamente diferente, porque cada viajero también lo es. Y por eso uno de los aspectos que diferencia a Intermundial de otras aseguradoras es la posibilidad de elegir seguros según las actividades de los viajeros en destino y, además, personalizarlas con coberturas ampliables (para escapadas cortas, cruceros, estudiar en el extranjero, deportes de riesgo…).
Una vez que tengas claro el tipo de viaje y lo que necesitas, compara siempre los límites de asistencia médica, la cobertura del equipaje, la cancelación o responsabilidad civil según el destino. Intermundial tiene varias versiones de su póliza Totaltravel, que es la más contratada, y en todo momento podrás ajustar o ampliar coberturas si lo necesitas. Además, podrás contratar la póliza que mejor encaje contigo con el cupón VIAJAR10.
¿Y cuál es el mejor momento para contratar un seguro de viaje Intermundial?
Otro de los errores que más se repiten es dejar la contratación para el último momento. Estarás cubierto igual en destino, pero pierdes otras opciones igual de interesantes, como la cancelación. Por ejemplo, la cobertura de cancelación de viaje solo se aplica si contratas el seguro con antelación. También es posible que haya viajeros que lo contratan el mismo día, en tal caso algunas coberturas (como las de equipaje) es posible que tengan carencia de unas horas (72h en el caso de Intermundial).
Básicamente, porque es una cobertura diseñada para cubrir los gastos de hoteles, vuelos o excursiones si te surge un imprevisto y no puedes viajar. La decisión más lógica es contratar el seguro justo después de reservar los vuelos y el hotel.
Ahora sí, ¿preparado para viajar este 2026? No cometas los errores anteriores, porque tanto riesgo tiene viajar sin seguro como hacerlo con coberturas que no se adaptan al destino ni al tipo de viaje. En Intermundial, siempre podrás elegir póliza a tu medida, ahora con un 10% de descuento sobre el precio final con el cupón descuento VIAJAR10.
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