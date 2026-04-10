Los errores que pueden arruinar tu viaje en 2026: evítalos con los seguros de Intermundial y un 10% de descuento

Un seguro de viaje no va a evitar que te cancelen un vuelo, que te pierdan el equipaje o que sufras cualquier percance que te obligue a ir a urgencias. Lo que sí va a hacer es protegerte en todas esas situaciones, aunque tan importante es contratar un seguro de viaje como elegir las coberturas adecuadas. Y una de las opciones más recomendadas por los viajeros es el seguro de viaje de Intermundial —una empresa con más de 30 años de experiencia en seguros de viaje—, ahora con un 10% de descuento en cualquier póliza con el código VIAJAR10.