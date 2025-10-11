Equipaje de mano: lo que debes saber para evitar pagar de más en tu vuelo

La promesa de un vuelo a precio de ganga se ha convertido para muchos viajeros en el punto de partida de una frustrante carrera de obstáculos económicos. Lo que comienza como una tarifa irresistiblemente baja, a menudo termina siendo un coste significativamente mayor una vez se suman los extras. La práctica más controvertida y extendida es el cobro de suplementos por el equipaje de mano, una estrategia que las aerolíneas de bajo coste han perfeccionado para inflar sus beneficios a costa de la claridad y los derechos del consumidor. Un reciente y exhaustivo estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto cifras a esta percepción generalizada: de media, el billete se encarece en 56 euros por este concepto.