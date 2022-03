Iciar Bollain: "Mi rincón favorito del planeta es cualquiera donde haya árboles, ríos y montañas"

Su última película, Maixabel, se coronó con tres Premios Goya en la última ceremonia de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. A finales de 2022 se alzó con el Premio Mujer de Cine en la 59 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón. Son solo algunos de los reconocimientos que en los últimos meses ha recibido la directora, y también actriz, Iciar Bollain.

Conocer su lado viajero nos ayuda a profundizar más en sus maravillosas películas, que nos han enseñado maravillosos paisajes, como los de la Comunidad Valenciana en La boda de Rosa o los de Bolivia en También la lluvia. Esta es la vida viajera de Iciar Bollain.

1. Al pensar en su infancia, ¿cuáles son sus vacaciones más recordadas?

Los meses de agosto en un pueblo de playa de Alicante. Pinos, la playa y una tonelada de primos. No teníamos nada más que flotadores pinchados del verano anterior y aletas desparejadas (si te ahogabas, te sacaba alguna tía que anduviera por allí), pero era la libertad total, a casa solo íbamos para comer o cenar.

2. ¿Cuál fue el primer viaje que hizo sin sus padres?

Con mi pandilla del instituto, por Andalucía, a dedo y acampando a pelo, sin un duro.

3. Si no viviera donde lo hace, ¿en qué ciudad le gustaría hacerlo?

En Madrid. Sigue siendo mi ciudad, donde he crecido y donde me siento más en casa.

4. ¿A qué destino le gustaría ir si tuviera el tiempo y/o el dinero?

Muchos lugares... Me gustaría conocer África. Y hay países en Sudamérica donde tampoco he estado... ¡continentes enteros!

5. ¿Su rincón favorito del planeta?

Una playa mediterránea, otra del norte, atlántica, el campo de la sierra de Guadarrama en Madrid, que son lugares donde he crecido. Pero en general donde haya naturaleza, árboles, ríos, montañas... me da mucha paz.

6. ¿Ha realizado algún viaje inspirado en algún libro, película o disco?

Yo creo que no. Soy poco mitómana y tengo mala memoria. Pero sí me gusta reconocer en los libros o las películas lugares en los que he estado.

7. ¿Medio de transporte favorito?

El tren, sin duda. Me parece un planazo, unas horas por delante con un libro, o compañía, o simplemente mirando el paisaje al otro lado de la ventana.

8. ¿Cuál es la compra más estrambótica que ha hecho en uno de sus viajes?

En Nepal, ropa que allí era de lo más discreto que había, no vi la forma de ponérmela de vuelta a casa...

9. ¿Qué no puedo faltar en su maleta?

Un libro y un bloc de notas. Y zapatos para andar.