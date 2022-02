Paco Roca: "Soñaba con viajar a los lugares donde suceden las historias de Tintín"

Medalla de Oro de Bellas Artes 2021, su último trabajo publicado es El dibujado, de la editorial Astiberri. Son solo dos de los últimos logros de Paco Roca, el famoso y reputado ilustrador valenciano que ha contestado amablemente a nuestra sección 'Pasaporte', una nueva sección de preguntas viajeras a relevantes personajes del mundo de la cultura que hemos inaugurado en la edición de papel de la revista VIAJAR y que hoy os ofrecemos en versión extendida en nuestra web.

-Al pensar en su infancia, ¿cuáles son sus vacaciones más recordadas?

Los veranos en un camping en Xeraco, Gandía. Me encantaba eso de pasar de vivir en un cómodo piso a la vida “salvaje” en una tienda de campaña al lado de la playa.

-¿Cuál fue el primer viaje que hizo sin sus padres?

El viaje de fin de curso. No era un destino demasiado exótico, una semana en Andorra comprando en las tiendas y tirándonos por la nieve con bolsas de basura.

-Si no viviera donde lo hace, ¿en qué ciudad le gustaría hacerlo?

Cada vez que viajo a un nuevo lugar pienso en cómo sería vivir ahí. Siempre he vivido en Valencia, quizá por eso me gusta imaginarme haciéndolo en otros lugares: Verona, Estambul, San Juan… Me quedaría quizá con Roma. Me gusta mucho la ciudad, la gente, la comida…

-¿A qué destino le gustaría ir si tuviera el tiempo y/o el dinero?

Me gustaría cruzar el Atlántico en un mercante. Me gusta el mar, en ocasiones he navegado con amigos, pero atravesar el océano, perder de vista la tierra durante semanas, y hacerlo en la soledad de un barco sin turistas es algo que tengo pendiente hacer.

-¿Su rincón favorito del planeta?

El Mediterráneo. Me gusta el paisaje de los pinos creciendo entre las rocas junto al mar, cada rincón tiene Historia, y hasta en lugares tan lejanos como Chipre o el Líbano te sientes en casa.

-¿Ha realizado algún viaje inspirado en algún libro, película o disco?

De pequeño soñaba con poder viajar a los lugares donde suceden las historias de Tintín. En cuanto tuve dinero para viajar fui a Egipto y a la India tras la pista de Los cigarros del faraón.

-¿Medio de transporte favorito?

Me gusta el tren. Es tranquilo, relajado, puedes ver el paisaje… Hace años existía un tren nocturno desde Madrid y Barcelona que llegaba a París. Lo cogías por la tarde, cenabas en el vagón restaurante, te acostabas y te despertabas al día siguiente en el centro de París.

-¿Cuál es la compra más estrambótica que ha hecho en uno de sus viajes?

Agua bendita. Una amiga de mi madre se enteró de que iba a Jordania y me pidió que le trajera una botella de agua bendita del Jordán. Me pareció la cosa más rara del mundo, pensé que no iba a encontrar donde comprar algo así. Una vez allí lo difícil era encontrar un sitio de souvenirs en el que no vendieran un set completo de reliquias santas.

-¿Qué no puedo faltar en su maleta?

Mis cuadernos de dibujo, es lo primero que meto en la maleta. Elijo el tamaño y el tipo de libreta, los rotuladores… Puede faltarme el cepillo de dientes, pero no mis libretas para dibujar.

Paco acaba de inaugurar la exposición Regreso al Edén de Paco Roca. Un viaje a la València de postguerra en el Centro Cultural La Nau de la Universidad de Valencia. En ella se deconstruye su multipremiado cómic Regreso al Edén, en el que el ilustrador cuenta la historia de su madre en la Valencia de posguerra. Se puede visitar hasta el próximo 24 de abril.