Entramos en el refugio privado de Tamara Falcó (44 años) a solo una hora de Madrid: el secreto mejor guardado de la aristocracia española, con un castillo del siglo X y una villa romana

Hay un lugar muy cercano a Madrid, a una hora, que desde hace siglos está muy vinculado a la aristocracia de España, como si fuera su refugio secreto, y discreto. Está en la provincia de Toledo, a solo unos kilómetros de la histórica Talavera de la Reina (esa ciudad forrada de azulejos azules y amarillos) y nos consta que es un lugar con el que Tamara Falcó mantiene una relación desde hace años.

Talavera de la Reina, una de las joyas manchegas por descubrir a un paso de Madrid. / Istock

Malpica de Tajo es el lugar al que nos estamos refiriendo. Un pequeño pueblo de apenas 1600 habitantes que suele pasar desapercibido para la mayoría de viajeros pero que, sin embargo, tiene mucho más que encanto. Y eso nos gusta.

Adriana Fernández

Para empezar, su ubicación. Porque Malpica se levanta en un lugar hermoso: en un pronunciado meandro del río Tajo. Eso hace que la naturaleza de ribera domine este lugar, coexistiendo con una sorprendente fortaleza medieval, un interesante patrimonio religioso y restos arqueológicos que narran siglos de vida junto al río.

Un castillo que lleva siglos habitado

El Castillo de Malpica es una fortaleza de origen árabe, levantada en los alrededores del siglo X pero que desde prácticamente sus inicios se convirtió en residencia señorial. Fue en algún momento entre los siglo XV y XVII y, curiosamente, es uno de los pocos castillos de España que ha estado habitado de manera ininterrumpida, y sigue estándolo, hoy vinculado a los Duques de Arión.

El Castillo de Malpica, una fortaleza de origen árabe que hoy sigue habitada. / Istock / unknown

La fortaleza genera una de las estampas más icónicas de la comarca. Y es que el lugar donde se encuentra parece irreal: justo en esa curva del meandro que dibuja el curso del río Tajo a su paso por Malpica. Una curva tan pronunciada, que el río se convierte en el foso natural del castillo.

De un yacimiento hispanorromano a un puente del siglo XIX

La fortaleza es la primera imagen que llama la atención, pero no es el único as en la manga de Malpica. La iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, del siglo XVII y marcado acento renacentista, o la ermita de San Sebastián, completan una ruta monumental tan manejable que resulta casi íntima, y muy encantadora.

Y luego está el puente de hormigón y hierro que da la bienvenida al pueblo, construido a finales del siglo XIX. Junto al castillo, forma una de las postales más reconocibles del valle del Tajo, condicionado por un paisaje de carácter eminentemente agrícola donde los viñedos y los olivares lo dominan todo a este lado del río.

El puente de hormigón y hierro del siglo XIX que da la bienvenida al pueblo. / Istock

Ya a las afueras del pueblo, asoman los restos de un yacimiento romano. Son Las Tamujas Bajas, donde permanecen restos de una villa hispanorromana que deja constancia de la antigüedad de este lugar, ocupado desde tiempos romanos gracias a la fertilidad de la vega del río. Es la vega que alimenta y riega los campos de viñedo, uno de los cultivos más habituales de la zona.

Es el paisaje que domina en lugares como el Dominio de Valdepusa, la gran finca vinculada a los Falcó: ahí se encuentran las bodegas asociadas a la marca Marqués de Griñón (título que Tamara ha heredado tras la muerte de su padre, el empresario Carlos Falcó) y la histórica casa solariega, vinculada a su familia desde hace siglos. No es de extrañar que Tamara Falcó siga hablando de este lugar como parte fundamental de su herencia familiar y emocional.