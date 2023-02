El enigma de los chinchorros, las momias más antiguas del mundo

El cambio climático está afectando a las momias más antiguas del planeta, y no son las egipcias, sino las de la cultura Chinchorro, unos pueblos que habitaban el norte de lo que hoy es Chile, en el desierto de Atacama. El aumento de las temperaturas y el cambio en la composición de los ríos están degradando la envoltura de las momias, lo que significa que acabarán por desaparecer.

Mucho antes de que los egipcios perfeccionasen sus técnicas de momificación, los Chinchorro ya llevaban un par de miles envolviendo y conservando a sus fallecidos en perfectas condiciones y que hayan llegado hasta nuestros días se debe al entorno en el que se encontraban. El desierto de Atacama es el "lugar no polar más árido de la Tierra" y sus pobladores parecían saberlo porque lo aprovechaban como parte de la conservación.

Hace más de 7.000 años que este pueblo costero comenzó a momificar a todo tipo de ciudadanos, sin importar su rango, aunque cuanto más importantes eran más complejo era el ritual funerario, el cual también fue evolucionando con el paso de los milenios.

Cada vez usaban materiales más resistentes y de mejor calidad, lo que ha permitido que aguantasen intactas, pero el cambio climático está poniendo en peligro la buena conservación de las momias. Uno de los efectos que pone en "peligro de extinción" esta parte de la historia es el aumento del arsénico en el agua, un mineral que en grandes cantidades es muy dañino para los humanos.

Se han encontrado casi 300 momias chinchorro y se sabe que hay más, pero no donde están, esto se debe a que esta cultura no construía grandes edificios para enterrar a sus muertos sino que los dejaban en el desierto para su descanso eterno. El no saber localizarlas es un peligro para su extinción, ya que si no se sacan antes de que los efectos venenosos del cambio climático lleguen hasta ellas, desaparecerán para siempre.

Rituales de momificación de la cultura Chinchorro

Los rituales fueron cambiando con la evolución de la cultura, en sus inicios moldeaban una cubierta de arcilla y palos al rededor de su cuerpo, se les colocaba una máscara con los rasgos faciales definidos y al final se las enterraba superficialmente bajo la tierra del desierto. Este ritual lo "tatuaban" en el cuerpo del difunto para ayudarle a trascender.

En sus últimos siglos de vida los Chinchorro cambiaron completamente su forma de enterrar a los muertos, conservaban el cráneo junto a algunos objetos personales, dejan a un lado los rituales anteriores.