Enero es el mejor mes del año para comprar vuelos baratos: este es el día y la hora que tienes que guardar en el calendario

Además, enero es un mes en el que se busca mucho y se compra con cabeza. No se viaja tanto como en verano o Navidad, pero se planifica más; eso es un hecho. Esa planificación temprana, sobre todo para viajes de primavera y principios de verano, suele jugar a favor del viajero. Eso sí, tengo que decir que dentro de enero, hay momentos que funcionan mejor que otros. No porque exista una fórmula infalible, sino porque los precios se mueven siguiendo ciertos patrones. Diversos estudios de plataformas como Google Flights, Skyscanner o Expedia apuntan a que los primeros días de la semana suelen ofrecer mejores oportunidades, especialmente después de que las aerolíneas ajusten tarifas tras el fin de semana. Por eso, el martes siempre se mantiene como uno de los días más favorables para encontrar buenos precios, aunque no sea una garantía absoluta.