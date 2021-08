Hemos encontrado la isla habitada más pequeña del mundo

¿Alguna vez han fantaseado con vivir en tu propia isla privada? ¿Y si tuviera el tamaño de una cancha de tenis? Es el caso de la isla habitada más pequeña del mundo, con un nombre que le va como un anillo al dedo: Just Enough Room o Espacio Suficiente. Con tan solo 310 metros cuadrados el islote cuenta con una sola casa que ocupa prácticamente todo el terreno.

Just Enough Room está ubicada en el archipiélago norteamericano Thousand Islands, un conjunto de 1.864 islas que se extiende a lo largo del río San Lorenzo, que une el lago Ontario con el Atlántico, justo en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Concretamente Just Enough Room pertenece al pueblo de Alexandria Bay en el estado de Nueva York.

La isla fue comprada en la década de 1950 por la familia Sizeland, y aunque en un principio se llamaba Hub Island decidieron rebautizarla como Just Enough Room por obvias razones. Y es que el terreno es tan minúsculo que solo pudieron construir una pequeña cabaña, plantar unos arbustos y colocar alguna tumbona. Incluso el espacio es más reducido cuando sube el nivel del río: el pequeño jardín queda sumergido y tan solo con poner un pie fuera de la casa ya se puede estar nadando en el San Lorenzo.

Cuando los Sizeland compraron el islote, tenían claro su objetivo, ya que buscaban un espacio aislado de paz y tranquilidad para pasar los fines de semana. Sin embargo, esas escapadas de relax se han visto frustradas por los turistas que navegan por el río San Lorenzo y quieren acerarse a visitar esta curiosa isla.

La isla que se encuentra justo a su izquierda, la Imperial Island, también es una isla privada, aunque algo más grande, que cuenta con una casa de tamaño considerable y varios muelles. Mientras que a su derecha está ubicada la Heart Island, de mayor tamaño, donde se puede visitar el Boldt Castle, un bonito castillo construido a principios del siglo XX por el propietario del famoso hotel Waldorf Astoria en la ciudad de Nueva York.