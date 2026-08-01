Einstein la visitó en 1923 y quedó deslumbrado: la ciudad española que el padre de la relatividad recorrió a pie durante un día entero robado a su agenda oficial

Cuando Albert Einstein llegó a España en 1923 era ya una de las personalidades científicas más célebres del mundo. Su teoría de la relatividad había revolucionado la física y universidades, academias y muchas instituciones competían por recibirle durante un viaje repleto de conferencias y actos oficiales. Pero entre recepciones y compromisos encontró tiempo para escapar durante un día a una ciudad que llevaba años despertando su curiosidad. Aquel recorrido terminó convirtiéndose en uno de los recuerdos más personales de su estancia en nuestro país.

Vista aérea de Toledo / Istock / LAMBERTO JESUS

La ciudad era Toledo, un lugar que impresionó profundamente al físico alemán. Sus calles estrechas, la variedad de culturas, las iglesias, sinagogas y conventos, por no hablar del espectacular paisaje sobre el río Tajo, hicieron que Einstein dedicara buena parte de la jornada a recorrerla con calma, aunque eso supusiese alejarse durante unas horas del protocolo que había marcado el resto de su viaje.

Redacción Viajar

Einstein llegó a España invitado por diferentes instituciones académicas con un programa muy intenso que incluía conferencias en Barcelona, Madrid y Zaragoza, además de numerosos encuentros con científicos, intelectuales y representantes políticos. La expectación que despertaba era enorme. La prensa seguía todos sus movimientos y cada intervención reunía a centenares de personas interesadas en escuchar al hombre que estaba cambiando la forma de entender el universo.

En medio de aquella apretada agenda encontró un hueco el 6 de marzo para visitar Toledo por su cuenta (acompañado por su mujer Elsa y personalidades como José Ortega y Gasset y Manuel Bartolomé Cossío). Es decir, no era una visita institucional como las conferencias que impartía en las grandes ciudades, sino que era una excursión personal motivada por el interés de conocer uno de los grandes lugares históricos de España.

Una ciudad donde convivían siglos de historia

Como a todos los que llegamos a Toledo por primera vez, uno de los aspectos que más llamó la atención del científico fue la superposición de culturas que caracteriza a la ciudad, y es que pocas ciudades europeas reúnen en tan poco espacio patrimonio cristiano, judío y musulmán con tanta naturalidad.

La catedral de Toledo / Istock / Anna Baranova

Durante su paseo, Einstein conoció algunos de sus principales monumentos, como la Catedral, considerada una de las grandes obras maestras del gótico europeo. También atravesó las callejuelas de la antigua judería, recorrió plazas históricas y descubrió una ciudad donde prácticamente cada rincón conserva huellas de distintas épocas. Al patrimonio se suma la imagen inseparable de Toledo, la del río Tajo rodeando el casco histórico sobre su promontorio rocoso. Desde el Mirador del Valle puede contemplarse prácticamente la misma imagen que vio el científico hace más de un siglo, con el perfil de la Catedral, el Alcázar y las murallas dominando el horizonte.

El Puente de San Martín sirve como puerta de entrada al casco antiguo de Toledo / Istock / diegograndi

Es fácil imaginar al padre de la relatividad caminando sin prisa entre sus callejuelas, fascinado por una ciudad que le permitió escapar del ritmo frenético de su agenda oficial. Tanto le impresionó su visita que se dice que el físico describió la ciudad como un "cuento de hadas" y uno de los días más bellos de su vida.

No nos extraña que lo pensara: el recorrido del físico resume buena parte de la historia de España y permite comprender por qué la ciudad fue declarada Patrimonio Mundial por la Unesco en 1986.