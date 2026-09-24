El egiptólogo que desmiente los grandes mitos en torno a las Pirámides de Egipto: “Construir una catedral gótica era técnicamente más complicado”
Lo cuenta todo en su último libro, donde explica algunos enigmas de la humanidad.
La construcción de las Pirámides de Egipto sigue siendo uno de los mayores enigmas de la humanidad, para todos excepto para Tito Vivas, el egiptólogo que se ha propuesto desmentir cada uno de los falsos mitos. Según este experto, la mayoría de historias que giran en torno a estas moles de piedra levantadas en medio de la meseta de Giza ( o Guiza), puerta de entrada del desierto occicetal del Sáhara, no son verdad.
A lo largo de las páginas de su último libro, ‘Pirámides, dioses y sabidurías perdidas del mundo antiguo’, Tito Rivas hace que nos planteemos todo lo dicho hasta ahora a cerca de la construcción de estas tres tumbas faraónicas, la única de las siete maravillas del mundo antiguo que todavía sigue en pie.
La perfección de su construcción y la grandeza de su simbolismo, en una época en la que no existía la tecnología que manejamos hoy, hace pensar que quizá los egipcios contaron con algún tipo de ayuda extra; y cuando decimos extra, nos referimos a extraterrestre. Al menos esa era la idea que se difundió a través de las novelas de ciencia ficción de finales del siglo XIX (un momento que coincide precisamente con el auge de la arqueología), popularizada en libros durante los años 60, en plena carrera espacial, y consolidada en los 70 y 80 con el cine.
La verdad sobre la construcción de las pirámides
“Decir que los egipcios no pudieron construir las pirámides por sí mismos es injusto. Construir una catedral gótica era técnicamente más complicado”, ha manifestado Rivas en una entrevista publicada en Telecinco.es. “Sin embargo, hay quienes creen en civilizaciones extraterrestres por necesidad espiritual, y eso se ha asentado casi como una religión”, ha continuado diciendo.
Sin embargo, más allá de las teorías conspiranoicas y de los bulos difundidos sin apenas dificultad ni consecuencias por internet, Rivas plantea las incógnitas que giran en torno a la existencia de las pirámides no como meros acertijos imposibles de resolver (imposibles a priori), sino como una oportunidad para comprender mejor a las civilizaciones que realmente las hicieron posibles.
Ni alienígenas, ni fuerza sobrenatural
Lo que sí se sabe es que los faraones del Imperio Antiguo fueron quienes mandaron construir las tres pirámides de Giza: Keops, Kefrén y Micerino. La historia también ha demostrado que fueron edificadas por decenas de miles de trabajadores libres y campesinos remunerados (al parecer, no se trataba de esclavos, según la documentación aportada por historiadores).
Por supuesto, no existe ninguna evidencia arqueológica ni científica que apoye una intervención alienígena en la construcción de las pirámides. Es más, expertos como Rivas señalan que estas teorías suelen restarle mérito a la inteligencia, la ingeniería y la gran capacidad de organización de las civilizaciones antiguas.
A día de hoy, la arqueología sigue realizando descubrimientos constantemente y algunos de los monumentos más estudiados del planeta continúan revelando nuevos datos cada día. Eso mismo lo que el autor de este libro se ha propuesto demostrar con su trabajo, que todavía quedan muchas preguntas abiertas. Preguntas para las que todavía no hay respuestas definitivas, porque es algo que ni siquiera la arqueología puede dar a día de hoy.
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