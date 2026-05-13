Tito Vivas, egiptólogo: "Si alguien intenta venderte una antigüedad en Egipto, desconfía. Las piezas faraónicas auténticas no se pueden comprar ni sacar del país. Está prohibido por ley"

Viajar a Egipto puede ser una experiencia inolvidable, sobre todo para los amantes de la historia, la arqueología y el arte. Es probable que se convierta en el viaje de tu vida, porque tendrás la oportunidad de visitar algunas de las maravillas más impresionantes del Mundo Antiguo, como la Gran Pirámide o la Esfinge de Guiza. Sin embargo, hay quien peca de "turista primerizo" y comete algunos fallos que puede llegar a manchar esos días en el país.

Una de las cosas que inevitablemente forman parte de cualquier visita a Egipto son las compras. Lo más probable es que quieras llevarte un souvenir a casa, y cuanto más antiguo mejor. Pero no es oro todo lo que reluce, como explicó en sus redes sociales Tito Vivas, historiador experto en Egipto, divulgador y escritor (su libro es 'Pirámides, dioses y sabidurías perdidas de la antigüedad'): "Si alguien intenta venderte una antigüedad en Egipto, desconfía".

Redacción Viajar

Dos tipos de tiendas para turistas...

Allí el sistema funciona de una forma "un poco peculiar", como él mismo decía. En los viajes organizados por grupos, las agencias suelen llevar a los viajeros a lo que llama "tiendas recomendadas", que son determinados comercios con los que se tiene un acuerdo que suele generar una comisión. "Esto no significa que sean malos lugares para comprar souvenirs", afirma el experto. Simplemente, cuenta que hay otras tiendas más allá de esas preestablecidas.

Los mercados callejeros en Egipto están para regatear / Istock / Julie Maksimova

Las más comunes son los mercadillos callejeros o tiendas independientes. Aquí el sistema de compra es muy similar, aunque "puede cambiar el producto y su calidad", dice. Lo primero que hay que saber es que "el precio inicial casi nunca es real", ya que en Egipto, "regatear forma parte de la cultura comercial y es casi obligatorio". En estos locales puede haber de todo, desde papiros y perfumes hasta alfombras, cuero y joyas. Pero lo que no habrá nunca son antigüedades.

Cada puesto o tienda ofrece productos de diferentes calidades / Istock / Nataly-Nete

"Las piezas faraónicas auténticas no se pueden comprar ni sacar del país. Está prohibido por ley", confirma Vivas. Así que, su recomendación es no aceptar nunca si alguien te ofrece una estatua o una pieza arqueológica que dice que tiene miles de años. Sin embargo, existe una opción más desconocida para aquellas personas que deseen llevarse un recuerdo que pudiera haberse extraído de una tumba o cualquier yacimiento arqueológico.

Y las tiendas definitivas para comprar antigüedades

La fascinación occidental por Egipto nació a finales del siglo XIX, impulsada por los jeroglíficos que acababan de ser descifrados gracias al descubrimiento de la Piedra Rosetta. Así, en Europa se desató la "egiptomanía" y en 1869, el empresario británico Thomas Cook organizó el primer grupo turístico con cruceros por el Nilo y visitas guiadas a las Pirámides de Guiza. Poco a poco, se fueron sumando más curiosos por esta cultura que se veía tan misteriosa.

Los cruceros por el Nilo llevan interesando a los turistas desde el siglo XIX / Istock / Delphine Poggianti

Entonces, como cuenta Tito Vivas, entre las décadas de 1930 y 1970, muchos talleres egipcios se dedicaron a producir "objetos 'arqueológicos' pensados para engañar a los primeros turistas occidentales". Eran piezas que imitaban con una gran precisión el arte faraónico. Tanto, que el experto asegura que "llegaron a engañar a más de un museo". Muchas de esas obras, que hoy ya tienen casi cien años, están a la venta en algunos anticuarios muy concretos.

Las antigüedades en Egipto no están a la venta en tiendas de souvenirs / Istock / Stephane

Son lugares que hay que conocer para llegar a ellos, "negocios minoritarios y más caros", en sus propias palabras; pero a los que se puede acceder perfectamente preguntando a las personas adecuadas, sobre todo a los locales. "Esto es importante en Egipto, porque es un país fascinante, pero hay que entender estos pequeños detalles porque son los que hacen que la experiencia del viaje sea mucho más rica", concluye el egiptólogo.