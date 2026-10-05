Ed Stafford, 50 años, recorrió a pie los más de 6.000 kilómetros del Amazonas en 860 días: "Si dices que vas a hacer algo, tienes que llevarlo hasta el final"

Entre el 2 de abril de 2008 y el 9 de agosto de 2010, el exmilitar británico Ed Stafford se adentró en la aventura más grande de su vida: recorrer a pie todo el curso del río Amazonas, desde su nacimiento en el monte Mismi en Arequipa hasta su desembocadura en el océano Atlántico, en costas brasileñas. Tardó 860 días -o lo que es lo mismo, dos años, cuatro meses y siete días- en convertirse en el primer ser humano de la historia en lograr esta hazaña.

Ed Stafford fue la primera persona en recorrer el río Amazonas a pie / Istock / Foto: Anna Carolina Negri

En aquel entonces tenía 32 años, pero eso no resta valor a que caminara 6.800 kilómetros a través de uno de los rincones más peligrosos del planeta. Según explicó en su blog, buscaba "crear una aventura tan emocionante que arrastre a las personas a la Amazonía, para que la puedan ver, tocar, sentir y conocer". Pero no estaba solo. Durante buena parte del trayecto, estuvo acompañado por el peruano Gadiel Sánchez Rivera, apodado "Cho".

Sara Fernández García

Una manera de documentar la deforestación

Iba siempre equipado con un ordenador portátil, un teléfono satelital y una cámara de vídeo para documentar todo lo que se encontraba a su paso. Más allá de una aventura, Stafford quiso documentar la deforestación y la situación ambiental de la Amazonía. Para ello, caminaba entre siete y ocho horas diarias, usando alrededor de seis pares de zapatillas. Su mensaje es muy claro: "Si dices que vas a hacer algo, tienes que llevarlo hasta el final".

El río Amazonas a su paso por Puerto Inírida, en Colombia / Istock / Frazao Studio Latino

En su viaje se enfrentó a serpientes, hormigas gigantes, abejas, arañas, anguilas eléctricas, mosquitos e incluso grupos hostiles de indios. En su página web contó que había presenciado cómo un guía mataba a machetazos a una anaconda para alimentar a su perro, y reflexionó: "Una cosa que he aprendido desde el principio es que no tiene sentido intentar imponer mis sensibilidades occidentales a las personas que viven aquí. Hacen lo que hacen para sobrevivir".

Curripaco indígena en la Amazonía colombiana / Istock / Frazao Studio Latino

Una preocupación real por la Amazonía

En el año 2010, cuando terminó su hazaña, se estimaba que solo entre el 18 y el 45% de las plantas y animales de selvas tropicales de la Tierra permanecerían en su estado natural. El cambio climático, la explotación de madera y las alteraciones del uso del suelo forestal se señalaban como las causas principales. Casi dos décadas después, la Amazonía sigue enfrentando una crisis crítica: cerca del 20% de la selva ha sido destruida y otro tanto está degradado.

El mono ardilla es una de las especies que vive en la Amazonía / Istock / Zocha_K

El mensaje que lanzaba Stafford no está para nada desfasado en pleno 2026. El futuro del pulmón del planeta no está claro, tras décadas de deforestación e impactos climáticos que alertan a los científicos. El estado de Pará, en Brasil, es donde la destrucción ha alcanzado sus niveles más elevados. Además, muchas de las especies que hay aquí no se hallan en otro rincón del mundo, como el delfín rosado, el manatí del Amazonas o la nutria gigante o lobo de río.

La Amazonía en su parte de Guyana / Istock / Leonid ANDRONOV

También es el hogar de más de 2,7 millones de indígenas repartidos por todo el territorio. Como contó a la BBC Paulo Brando, profesor asociado de captura de carbono en ecosistemas de la Universidad de Yale, "cada vez hay más sequías e incendios, lo que ha provocado un aumento de la degradación de varias zonas de la Amazonía". Esta degradación "se perfila como una gran amenaza para la Amazonía". De ahí la importancia de labores como la de Stafford.