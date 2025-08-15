Dreams Village, el complejo de la Fundación Port Aventura que consigue que los sueños se cumplan

Quizá te sientas algo desubicado, pero no te preocupes, que te vamos a poner al día. La Fundación PortAventura ha desarrollado PortAventura Dreams Village, un espacio único diseñado para disfrutar de una estancia gratuita de seis días llena de emociones y actividades en el resort, dirigida a aquellas familias con niños que están viviendo un proceso de tratamiento y recuperación de enfermedades graves.