Dreams Village, el complejo de la Fundación Port Aventura que consigue que los sueños se cumplan

PortAventura World está de aniversario, pero para celebrarlo como se merece, hay que encontrar a Woody, su mascota. ¿Se habrá escondido en el Dreams Village de la Fundación PortAventura? Vamos a descubrirlo.

Has decidido interrogar a algunos de los visitantes más especiales de PortAventura World y para ello te diriges a Dreams Village. Aquí no vas a encontrar personajes emblemáticos como Epi, Blas o Elmo, pero sí conocerás a alguna de las 400 familias que anualmente pasan por estas instalaciones.

Quizá te sientas algo desubicado, pero no te preocupes, que te vamos a poner al día. La Fundación PortAventura ha desarrollado PortAventura Dreams Village, un espacio único diseñado para disfrutar de una estancia gratuita de seis días llena de emociones y actividades en el resort, dirigida a aquellas familias con niños que están viviendo un proceso de tratamiento y recuperación de enfermedades graves.

El Dreams Village cuenta con casi 9000 metros cuadrados y diez villas sin barreras arquitectónicas. También hay espacios de juegos, una Cruyff Court y salas polivalentes. 

