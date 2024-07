Disfruta de los viajes del verano con estos productos de Cocunat a precios irresistibles

Si eres de los que todavía no ha podido exponerse al sol para coger color o no lo disfrutas, hay productos a la venta para conseguir un autobronceado uniforme y natural. Este Body Self Tanning Pack incluye un exfoliante, puesto que es imprescindible exfoliarse la piel antes de aplicarse el autobronceador. Por un lado, el Velvet Scrub ayudará a dejar la piel hidratada, nutrida y lisa, eliminando las células muertas; mientras que el Body Self Tanning Mousse será el responsable de dar un bronceado inmediato y de larga duración, con fácil aplicación y sin dejar manchas en la ropa.