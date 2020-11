Barcelona Design Week nos ha demostrado que el diseño también combate la covid-19

Con motivo de la Barcelona Design Week, se ha presentado la exposición “¡Emergencia! Diseños contra la COVID-19”, una selección de iniciativas y diseños que ofrecen soluciones a muchos de los problemas derivados de la crisis de la covid-19. Entre estos proyectos se encuentran mascarillas, purificadores de aire o incluso robots de disinfección.

En cuanto a las mascarillas, destacan las elaboradas por Txell Miras, Josep Abril con Opisso y Miriam Ponsa. Estos diseñadores de moda han colaborado con talleres locales que se han visto perjudicados por la pandemia para elaborar unos diseños únicos de mascarillas reutilizables.

Para el uso sanitario, también se puede encontrar la mascarilla reutilizable ALEU, desarrollada por Eurecat, que permite reconfigurarla mediante filtros intercambiables para lograr los grados FFP3 y FFP2 de protección. Aún más innovador es el dispositivo EPI diseñado por el estudio MOS, que adapta la máscara de buceo de Decathlon para convertirla en un equipo de protección facial.

Los novedosos diseños van más allá de los equipos de protección. Ante la falta de equipos de respiración en los hospitales, empresas como Minnim Design o Leitat han creado bifurcadores impresos con tecnología 3D que permiten que más de un paciente afectador por coronavirus pueda utilizar un mismo respirador a la vez.

Asimismo, la empresa tecnológica MTS Tech ha ideado un robot que combate el virus a través de sus emisiones de luz ultravioleta. El robot se mueve de forma autónoma y es capaz de desinfectar el 99,96% de los patógenos en lugares como hospitales.

Por otro lado, desde FICEP S3, han desarrollado el AMS mini, un sistema capaz de purificar el aire de una estancia y limpiar casi un 100% de todos los patógenos activos. Según sus creadores, esta herramienta es muy eficiente para limpiar el aire de las habitaciones de hospital, salas de espera, hoteles, comercios, laboratorios, establecimientos de ocio o espacios domésticos.

Pero no todo va a ser tecnología: en un Barcelona Design Week no puede faltar la moda, claro está. Y también se ha impregnado de la inevitable actualidad pandemia. Es el caso de la camiseta de Desficio de la colección 'Born in quarantine' (nacido en cuarentena), que ayuda a pasar este trance con algo de buen humor... y buen diseño, claro está.