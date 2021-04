Díselo con flores: cinco regalos (muy) primaverales

Coge libreta y boli y apunta... nunca se sabe cuándo vas a necesitar unas cuantas ideas para hacer un regalo. Y si es un regalo primaveral... aquí vas sobrado de ideas.

Rosa de oro de 24 quilates

La rosa es el regalo por excelencia cuando lo que queremos es demostrar el cariño que le tenemos a alguien. Es la flor del romanticismo y una de las mas demandadas cuando llegan las ocasiones especiales por su colorido y su carga icónica.

Nosotros queremos ir un paso más allá, por eso ¿por qué no regalar una rosa especial? Como esta rosa de oro de 24 quilates hecha a mano por artesanos y que, además de tener la carga icónica de una rosa natural, tiene todo el lujo por ser de oro. No encontramos mejor regalo floral…

Rosa encapsulada

¿Eres fan de Disney? Entonces conocerás de sobra la película de la Bella y la Bestia, así como esa preciada rosa que no debe marchitarse para que la maldición no se cumpla. Aunque aquí no queremos hablar de maldiciones, queremos hablar de demostrar el amor.

Y es que si conoces a alguien fan de esta película seguro que le encantará esta rosa encapsulada. Pero ojo… no solo nos sirve como un regalo floral, además es una lámpara repleta de luces led para que nuestro regalo sea mucho más especial y útil.

Ramo de flores artificiales

No hay una casa alegre sin un poco de colorido floral, y lo sabes. Inmediatamente al colocar unas flores sobre una superficie pasa de ser un lugar aburrido a uno lleno de vida. Pero igual piensas… siempre se me mueren las plantas. No te preocupes.

Para eso están las flores artificiales, como este ramo de narcisos que puedes colocar como centro de mesa, en un jarrón o adornado cualquier esquina de tu casa. Y tranquilo… porque están tan bien hechas que, a menos que las toques, parecerán naturales. Así que ya sabes, no hay excusa con las flores… hay para todo tipo de personas.

Ramo de rosas de LEGO

Si quieres ser original de verdad tu regalo es este, sin duda. Y si además eres fan de los LEGO ya ni te cuento. Seguimos con las rosas, como no podía ser de otra forma, pero esta vez un ramo de rosas muy muy especial.

Hablamos de un ramo hecho con bloques de lego, un regalo original y único que, seguramente, no hayas visto en la vida. Si tu no lo has visto… la persona a la que se lo regales tampoco. Sorpresa por partida doble.

Buganvillas a tutiplén

Aunque si tu eres un amante de las flores o conoces a alguien que lo sea, no puede faltar en tus ideas de regalo una preciosa maceta de Buganvillas, con ese colorido lila tan especial y particular.

Y es que es momento de decorar nuestras casas con tonalidades lilas, que nos recuerden a la estación tan bella y bonita en la que estamos y para poder sumergirnos en la primavera desde nuestro propio salón, habitación o cualquier lugar donde quieras ponerlas…

Ya no tienes excusas para la primavera. ¿Verdad?