Diez zonas arbóreas y únicas para recorrer Madrid por sus cuatro puntos cardinales

Los Jardines de las Vistillas, diseñados en los años 30 y 40 por los arquitectos García Mercadal y Herrero Palacios, son un refugio verde con niveles y rincones para pasear y descansar. Su nombre alude a las vistas que antaño regalaban el Manzanares y la Casa de Campo, hoy parcialmente ocultas por árboles y nuevos edificios. Muy cerca del Parque de la Cornisa, ofrece una panorámica igualmente llamativa y un ambiente castizo. Es escenario habitual de las fiestas populares de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. Con una fuente central, césped cuidado y bustos como los de Zuloaga, Don Ramón Gómez de la Serna y la emblemática Violetera, este espacio es perfecto para pasear todo el año y conecta al sur con los jardines de la Cornisa.