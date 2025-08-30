Diez zonas arbóreas y únicas para recorrer Madrid por sus cuatro puntos cardinales
Desde calles históricas como Bailén o Segovia hasta barrios más modernos como Sanchinarro o Moratalaz, este recorrido invita a hacer una pausa, respirar aire puro y, sobre todo, disfrutar de las vistas que muchas veces pasamos por alto.
Madrid no es solo tráfico, prisas y asfalto. Detrás de calles tan transitadas como Alcalá, Bravo Murillo o la Castellana, se esconde otra ciudad. Una versión más tranquila, verde y con vistas sorprendentes. El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha diseñado una propuesta para que cualquier ciudadano, ya sea a pie, en bici o en transporte público, pueda redescubrir la capital desde sus miradores naturales más espectaculares.
Se trata de una ruta 360º por diez parques repartidos por los distritos de Madrid, cada uno con un mirador único desde el que contemplar la ciudad desde otra perspectiva. Algunos ya son conocidos, como el Cerro del Tío Pío en Vallecas o la Casa de Campo en Moncloa, pero otros son auténticas joyas escondidas, como la Huerta de la Partida o el Parque Norte en Fuencarral.
Diez espacios naturales distribuidos por varios distritos de la capital ofrecen no solo vistas panorámicas privilegiadas, sino también un respiro frente al ritmo urbano.
Parque de la Cornisa (Distrito Centro)
Ubicado tras la iglesia de San Francisco el Grande, este parque renovado combina elementos patrimoniales y naturaleza en pleno corazón de Madrid. Desde aquí se puede observar el Palacio Real, la Catedral de la Almudena y el parque del Emir Mohamed I, con la sierra de Guadarrama cerrando el horizonte. Es uno de los miradores urbanos más reconocibles, especialmente al atardecer.
Los Jardines de las Vistillas, diseñados en los años 30 y 40 por los arquitectos García Mercadal y Herrero Palacios, son un refugio verde con niveles y rincones para pasear y descansar. Su nombre alude a las vistas que antaño regalaban el Manzanares y la Casa de Campo, hoy parcialmente ocultas por árboles y nuevos edificios. Muy cerca del Parque de la Cornisa, ofrece una panorámica igualmente llamativa y un ambiente castizo. Es escenario habitual de las fiestas populares de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma. Con una fuente central, césped cuidado y bustos como los de Zuloaga, Don Ramón Gómez de la Serna y la emblemática Violetera, este espacio es perfecto para pasear todo el año y conecta al sur con los jardines de la Cornisa.
Cuña Verde de Latina (Latina)
La Cuña Verde de Latina es un refugio natural con vistas privilegiadas al centro de Madrid, desde la Catedral de la Almudena hasta el Palacio Real. Este parque alargado, atravesado por calles principales, combina naturaleza y elementos urbanos como puentes, miradores y pasarelas. Cuenta con áreas infantiles, zonas deportivas y un carril bici que lo recorre completo, ideal para todas las edades. Su variado arbolado y rosaledas crean un ambiente único para pasear y desconectar. Inaugurado en 2003, ha sido mejorado constantemente para ser un pulmón verde clave en Latina.
Dehesa de la Villa (Moncloa-Aravaca)
La Dehesa de la Villa, al noroeste de Madrid junto a Ciudad Universitaria, es un bosque urbano con historia desde el siglo XII. Su paisaje principal es un pinar de piñoneros sobre praderas naturales, acompañado de cedros, almendros, encinas y otras especies típicas. En sus vaguadas húmedas crecen chopos, fresnos y olmos, mientras que jaras y romero forman su sotobosque. Este espacio destaca por su rica avifauna, con más de 70 especies registradas y un observatorio ornitológico que la convierte en una joya natural dentro de la ciudad. Considerada por muchos vecinos como un auténtico bosque en el corazón urbano, en 2023 inició el proceso para ser declarada Bien de Interés Cultural como Paisaje Cultural.
Casa de Campo (Moncloa-Aravaca)
Declarado Bien de Interés Cultural en 2010, es, junto al Retiro, el mayor pulmón verde de Madrid, con más de 1.500 hectáreas. Su relieve ondulado de colinas y valles ofrece rutas infinitas, zonas deportivas, lagos para navegar y puntos panorámicos desde donde observar la ciudad desde múltiples ángulos. Su extensión y diversidad lo convierten en un referente imprescindible para cualquier amante del aire libre. Quien no lo ha visitado, aún no conoce Madrid.
Huerta de la Partida (Moncloa-Aravaca)
Situada junto al Puente del Rey y la avenida de Portugal, es un espacio restaurado con gran valor histórico. Originalmente formaba parte de la finca de la familia Vargas, que cultivaba hortalizas para abastecer su palacete y el Palacio de los Vargas en la Plaza de la Paja. Hoy es un parque cuidado desde el que se puede contemplar la cornisa oeste de Madrid, con vistas al Palacio Real, la Catedral de la Almudena y la Plaza de España.
Parque Norte – Carmen Tagle (Fuencarral-El Pardo)
Moderno y funcional, ofrece vistas privilegiadas del skyline financiero con las Cuatro Torres como telón de fondo. Una amplia zona verde creada sobre un antiguo vertedero y remodelada entre 2015 y 2017. En 2018 fue renombrado en honor a Carmen Tagle, fiscal asesinada por ETA. Con un pinar maduro, áreas deportivas, zonas infantiles, merenderos y un centro cultural, ofrece un espacio ideal para ocio y deporte. Destacan sus vistas al CTBA y la escultura El Beso de Xu Hongfei, donada para el Año del Dragón 2024. Es parcialmente accesible para personas con movilidad reducida.
Cerro del Tío Pío (Puente de Vallecas)
El Parque Cerro del Tío Pío, conocido popularmente como "el parque de las siete tetas", es uno de los espacios más singulares de Madrid. Creado en 1985 sobre una antigua colonia chabolista fundada por Pío Felipe Fernández, ofrece siete colinas artificiales cubiertas de praderas y árboles que regalan vistas panorámicas únicas, especialmente al atardecer. El parque cuenta con zonas de juegos infantiles, instalaciones deportivas, un carril bici y un kiosco. Destacan también esculturas como el Rectángulo Real Ilusorio y un espacio dedicado a Miguel Ángel García Oca, defensor de personas con discapacidad. Su mirador es un lugar emblemático, escenario de películas y series, y fue inspiración para el pintor Antonio López en su obra "Madrid visto desde el Cerro del Tío Pío".
Parque Lineal del Manzanares (Puente de Vallecas y Usera)
El Parque Lineal del Manzanares, que une Usera y Puente de Vallecas, fue urbanizado entre 2000 y 2003 bajo el diseño de Bofill. Este espacio, pensado para el paseo y la expansión urbana, combina el trazado del río con un eje peatonal y una red ortogonal de caminos. Destacan la Plaza Verde, el Paseo de los Sentidos con su frondoso umbráculo, y La Atalaya, un cerro artificial coronado por "La Dama del Manzanares", escultura de Manolo Valdés de 13 metros que mira hacia el centro de Madrid. El parque incluye áreas deportivas, zonas infantiles, praderas y espacios para el ocio, ofreciendo un entorno natural ideal para el descanso y la actividad al aire libre.
Cuña Verde de O’Donnell (Ciudad Lineal y Moratalaz)
El Parque de la Cuña Verde de O'Donnell se extiende entre los distritos de Moratalaz y Ciudad Lineal, sobre antiguos terrenos degradados, y forma parte del sistema de cuñas verdes del Plan General de Madrid. Con un diseño que alterna zonas forestales y espacios recreativos, incluye áreas deportivas como un skate park y uno de los pocos pump tracks de BMX en la ciudad, además de mirador, auditorio, zonas infantiles y plataformas para eventos. Su arbolado diverso, desde pinos, encinas, olivos, robles hasta alcornoque, y su disposición escalonada lo convierten en un espacio ideal para el paseo, el deporte y la convivencia. Aún en desarrollo, este parque aspira a consolidarse como un gran pulmón verde dentro del Bosque Metropolitano, conectado con el tejido urbano y pensado para el disfrute vecinal.
Diez parques, diez miradas posibles sobre Madrid. Este listado no encierra una ruta cerrada, sino un punto de partida: una invitación a explorar la ciudad desde sus alturas más tranquilas. Porque esta ciudad también se descubre en sus pausas, en la línea del cielo que se cuela entre los árboles, en los bancos que esperan sin prisa. Solo hay que caminar distinto, mirar distinto y dejarse llevar por el paisaje.
