Minutos antes del primer entrenamiento libre del Gran Premio de la Comunidad Valenciana, Marc Márquez apareció en su box de Ducati en el circuito Ricardo Tormo, lanzó un beso a la cámara y levantó unos carteles: "Esta será mi última carrera en MotoGP. Hemos hecho historia". Cinco días antes, en Portimão, había ganado su décimo título mundial, el octavo en la categoría reina, después de remontar una operación y 102 puntos de desventaja. El domingo correrá por última vez en Cheste, el mismo circuito donde levantó su primera corona en 2010.

MARC MARQUEZ TRAS GANAR SU DÉCIMO TITULO MUNDIAL DE MOTOCICLISMO / Istock

Entre aquel título de 125 cc y el de este noviembre hay dieciséis años y medio mundo. Márquez ha sido campeón en cinco circuitos de cuatro continentes, junto a una isla de pingüinos en Australia, en la pista que Honda levantó entre los arrozales de Japón, a los pies de un templo jemer en Tailandia y en las colinas del Algarve. Este es el recorrido por los lugares donde se proclamó campeón, y por el pueblo donde empezó todo.

Lucía Alfonso González

Cheste, Valencia: el estadio de las motos

El circuito Ricardo Tormo, en el término de Cheste, a unos 25 kilómetros de Valencia, tiene un trazado compacto rodeado de gradas, de modo que el público ve casi toda la carrera desde su asiento y el ambiente se parece más al de un estadio que al de un circuito convencional. Suele cerrar la temporada del Mundial, y allí se han decidido muchos campeonatos. Márquez ganó en Cheste tres de sus títulos: el de 125 cc en 2010, el primero en MotoGP en 2013, cuando se convirtió en el campeón más joven de la historia de la categoría reina, y el de 2017, sellado en la última carrera del año.

Valencia ciudad está a media hora. En diciembre, el paseo por el barrio del Carmen, la Lonja de la Seda, declarada Patrimonio Mundial, y el Mercado Central se combina bien con una comida de arroz en la Albufera, a pocos kilómetros al sur de la capital.

A solo media hora, Valencia espera con rincones espectaculares. / Istock / gaul

Phillip Island, Australia: la isla de los pingüinos

En 2012, Márquez se proclamó campeón de Moto2 en Phillip Island con una carrera aún por disputarse. El circuito está en la costa sur de esta isla del estado de Victoria, a unas dos horas en coche de Melbourne, con las curvas abiertas al estrecho de Bass.

La isla es famosa por algo más que las motos. Cada atardecer, en la playa de Summerland, cientos de pingüinos pequeños, la especie de pingüino más pequeña del mundo, salen del mar y cruzan la arena hasta sus madrigueras. Es el llamado Penguin Parade, uno de los espectáculos de naturaleza más conocidos de Australia, y se contempla desde unas gradas y pasarelas instaladas en las dunas.

La isla de los pingüinos fue participe de una de las grandes victorias del piloto. / Istock

Motegi, Japón: el circuito de Honda

Ningún lugar ha visto a Márquez proclamarse campeón tantas veces. En Motegi, en la prefectura de Tochigi, al norte de Tokio, ganó cuatro títulos: el de 2014, con un segundo puesto; los de 2016 y 2018, y el de 2025, ya con Ducati, que cerró en el Gran Premio de Japón con cinco carreras todavía por disputar. El circuito, propiedad de Honda y hoy llamado Mobility Resort Motegi, está rodeado de bosques y colinas, y dentro del complejo se encuentra la Honda Collection Hall, el museo con las motos y los coches históricos de la marca.

La comarca es una buena puerta de entrada al Japón rural. A media hora está Mashiko, un pueblo de alfareros famoso por su cerámica, y algo más lejos, en la misma prefectura, Nikko conserva los santuarios y templos declarados Patrimonio Mundial entre bosques de cedros.

La prefactura de Toshigi esconde paisajes impresionantes. / © 2026 Expedia, Inc.

Los diez títulos de Marc Márquez, uno a uno En orden cronológico: 2010, 125 cc: Cheste (Valencia),; 2012, Moto2: Phillip Island (Australia); 2013, MotoGP: Cheste (Valencia). Campeón más joven de la categoría reina; 2014, MotoGP: Motegi (Japón); 2016, MotoGP: Motegi (Japón).; 2017, MotoGP: Cheste (Valencia), en la última carrera; 2018, MotoGP: Motegi (Japón); 2019, MotoGP: Buriram (Tailandia); 2025, MotoGP: Motegi (Japón), con cinco carreras por delante; 2026, MotoGP: Portimão (Portugal), tras remontar 102 puntos.

Buriram, Tailandia: un templo jemer sobre un volcán

En 2019, Márquez se proclamó campeón en el Chang International Circuit de Buriram, en el noreste de Tailandia. Fue su último título antes de una larga travesía de lesiones y operaciones: pasaron seis años hasta que volvió a ser campeón.

La provincia de Buriram guarda uno de los grandes tesoros del arte jemer fuera de Camboya. A unos 77 kilómetros de la capital provincial, en lo alto de un volcán extinto, se levanta Phanom Rung, un santuario hindú construido entre los siglos X y XIII y dedicado a Shiva. Se llega por una larga avenida ceremonial flanqueada de pilares y por varias escalinatas hasta el templo principal, y varias veces al año el sol, al salir o al ponerse, atraviesa en línea recta las quince puertas del santuario, un fenómeno que reúne a miles de visitantes.

Parque Histórico Phanom Rung en Buriram, Tailandia / Istock

Portimão, Portugal: la montaña rusa del Algarve

El Autódromo Internacional do Algarve se inauguró en 2008 en las colinas del interior, a menos de media hora de Portimão. Sus subidas y bajadas ciegas, que obligan a frenar sin ver el vértice de la curva, le han valido el apodo de "montaña rusa del Algarve". Allí ganó Márquez su décimo título el pasado 22 de noviembre, con un octavo puesto en la carrera que le bastó para culminar una temporada marcada por una caída en primavera y una remontada histórica.

Fuera del circuito, el Algarve es la región más visitada de Portugal por su clima suave todo el año. Portimão tiene una de las playas más conocidas de la costa, la Praia da Rocha, y a pocos kilómetros, junto a Lagos, los acantilados dorados de la Ponta da Piedade forman arcos y grutas sobre el mar que se recorren en barca.

Cueva Marítima Benagil, Algarve, Portugal / © 2026 revigorate.com

La última carrera El domingo 29 de noviembre de 2026, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana recibirá la última carrera del motorista, en el circuito Ricardo Tormo, en Cheste, a unos 25 kilómetros de Valencia. El catalán se despide en el mismo circuito donde ganó su primer título mundial, el de 125 cc en 2010, y donde celebró otros dos campeonatos.

Cervera, el pueblo amurallado donde empezó todo

Marc Márquez Alentà nació en Cervera el 17 de febrero de 1993. La capital de la Segarra se asienta sobre una colina en el centro de Cataluña, a medio camino entre Barcelona y Lleida, rodeada de campos de cereal. Tiene algo más de 9.600 habitantes y el título de ciudad desde 1702, y su casco antiguo está declarado Conjunto Histórico-Artístico.

Su imagen de pueblo amurallado viene del siglo XIV, cuando el rey Pedro el Ceremonioso la rodeó por completo con más de 3.000 metros de muralla, con torres, foso y paso de ronda. Todavía se pueden recorrer varios tramos. Dentro, la calle Mayor conserva parte de los porches construidos a partir de 1401 y lleva hasta la plaza Mayor, donde está la Paeria, el ayuntamiento histórico, bajo el campanario gótico de Santa María. El gran edificio de la ciudad es la Universidad, que Felipe V fundó en 1717 como única universidad de Cataluña durante todo el siglo XVIII y cuya fachada barroca domina la entrada a Cervera.

Murallas de Cervera / Istock / wikimedia Commons/Alberto-g-rovi

En la misma calle Mayor está el rincón más curioso, el Carreró de les Bruixes, un pasadizo estrecho y cubierto que nació al cerrarse las balconadas de las casas que daban a los huertos y que la tradición asocia a aquelarres y brujería. La leyenda inspira el festival del Aquelarre y convive con otra tradición de siglos, la Passió, una representación de la Pasión en la que participan cientos de vecinos cada Semana Santa.

En Cervera han celebrado los hermanos Márquez casi todos sus títulos, con rúas desde la plaza de la Universidad y recepciones en la Paeria. "Cervera siempre nos ha apoyado y es muy bonito porque aquí tu gente está muy cerca", explicaba Marc en uno de aquellos homenajes. Y en otro lo resumió todavía más corto: "Lo único que quiero es estar con mi gente y con mi pueblo".