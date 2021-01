Los diez alojamientos más deseados de 2020

Después de tantos meses en casa, el deseo de viajar es más fuerte que nunca y no hay un día en que los trotamundos no se imaginen haciendo las maletas para conocer un nuevo destino. Con la esperanza de que durante el nuevo año sus sueños se conviertan en realidad y con el objetivo de avivar la positividad, hoy la plataforma Airbnb da a conocer los alojamientos europeos más añadidos a las wish lists (listas de deseos) de los huéspedes.

Desde casas en árboles hasta increíbles villas con vistas, a continuación encontrarás diez alojamientos que inspirarán a todos aquellos viajeros que sueñen en sus futuras aventuras.