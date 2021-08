Diez tiendas de Baleares para traerte el mejor recuerdo

No hay mejor manera que recordar un viaje que a través de los souvenirs, llevarte un pedacito del lugar a casa para no olvidar los buenos momentos. Así, en tu viaje a la Islas Baleares no olvides pasar por alguna de estas tiendas para hacerte con los mejores productos de las islas más allá de los típicos imanes, llaveros y camisetas.

1. Alpargatería La Concepción (Mallorca)

Las alpargatas son ese calzado que nunca pasa de moda y que cada año vuelven con el buen tiempo para completar los looks más veraniegos. La Alpargatería La Concepción, en el barrio de Jaume III, trabaja las alpargatas de manera artesanal desde 1940 con diseños totalmente personalizados.

También se pueden encontrar otros artículos como bolsas de playa y estilosos capazos de mimbre. En definitiva, un establecimiento emblemático que es punto de referencia en Palma en cuanto a fabricación y distribución de alpargatas mallorquinas, menorquinas e ibicencas y que, además, es famoso por recibir año tras año a los miembros de la Casa Real.

2. Típika Palma (Mallorca)

Esta pequeña tienda junto a la plaza de Santa Eulalia está especializada en productos artesanos locales, desde bolsos de mano elaborados con tela de lenguas mallorquina de colores, cerámica e ilustraciones hasta productos gastronómicos como aceite, miel o hierbas de Mallorca. Un regalo de lo más típico son los siurells, unas figuritas de barro de origen ancestral moldeadas y pintadas a mano con un silbato.

3. La Pajarita Colmado - La Pajarita Bombonería (Mallorca)

Galardonada con el distintivo Establecimiento de Oro, La Pajarita es una bombonería y charcutería delicatessen emblemática de Palma desde 1872. El local mantiene la misma estructura conservando su carácter original, que recuerda un antiguo colmado. Se trata de una de las tiendas más características del centro de la ciudad cuyas especialidades son el mazapán, el turrón, más 60 especialidades de chocolates, las frutas escarchadas y los panellets (dulces de almendras catalanes), entre otros.

La parte salada de la tienda posee una amplia selección de embutidos, vinos y quesos locales para deleitar los paladares de los más sibaritas. Un dato curioso: fue el primer establecimiento que vendió café y Möet Chandon en Mallorca y también es frecuentado por la familia real española.

4. La Insular (Mallorca)

Situada en el centro de Palma junto a la Calle Colom, esta pequeña tienda tiene una cuidada colección de objetos y souvenirs locales. Son muy demandados los capazos de palmito hechos a mano por diseñadores de la isla, con la novedad de tener las asas de cuerda intercambiables, los llamados “ansa x ansa”. También destacan sus navajas y cuchillos artesanos especiales para untar la sobrasada, babuchas mallorquinas clásicas o piezas de cerámica únicas.

5. Naturalmente Mallorca (Mallorca)

Llevarse a casa un trocito del mar es posible gracias a Naturalmente Mallorca. En su tienda situada en el corazón de Palma junto al Ayuntamiento, se pueden encontrar objetos de decoración únicos de inspiración náutica, así como complementos elaborados a partir de conchas, caracolas y minerales.

6. Formatges Sa Roqueta (Menorca)

La isla de Menorca destaca sobre todo por sus bellos paisajes, pero su rica gastronomía no se queda atrás. Y como no, el queso es el producto estrella tal y como demuestran en Formatges Sa Roqueta, que busca recuperar las técnicas artesanales para hacer el queso menorquín original.

La quesería se encuentra en la localidad de Ferreries, y además de comprar y degustar sus quesos, también ofrecen embutidos, especias, mermeladas, miel, aceites y vinos elaborados con los productos locales.

7. Iñaki San Pedro (Menorca)

Bolsos, carteras, joyas… incluso piezas artísticas como esculturas es todo lo que ofrece Iñaki San Pedro en Ciudadela. Todos los artículos son fabricados de forma artesanal en Menorca, desde el corte hasta la estampación como su cosido, y los productos combinan el estilo mediterráneo menorquín con toques asiáticos y americanos.

Las pieles son tratadas artesanalmente, y algunos bolsos y complementos son pintados a mano por el artista Enrique Mestre-Jaime.

8. Sal de Ibiza (Ibiza)

Con la sal natural que se recoge en la Reserva Natural del Parque Natural de Ses Salines d’Eivissa, se elaboran los productos de Sal de Ibiza: desde pequeños botes de sal de mesa hasta patatas aderezadas con ella. Además, en sus tiendas de Santa Eulalia y San José también podemos encontrar otros productos gastronómicos como vinos o chocolate, o bien líneas de moda, piezas de interiorismo, libros sobre la historia de Baleares o una gama de perfumes y jabones naturales con aromas ibicencos.

9. Es Cucons (Ibiza)

En una tradicional casa payesa en Santa Gertrudis con más de 300 años de antigüedad, se encuentra Es Cucons una tienda que captura la esencia boho ibicenca. En ellos podremos comprar desde el típico conjunto blanco para ir a una fiesta en la playa hasta piezas de decoración como jarrones o vasijas, pasando por accesorios como bolsos, bañadores, bisutería o calzados típicos de la isla.

10. Ishvara (Formentera)

Formentera es sin duda la isla más esencia hippie del archipiélago balear y la tienda Ishavara es muestra de ello. Allí se elaboran zapatos, cinturones, bolsos y todo tipo de complementos de forma artesanal desde hace 35 años. Tal es la fama de este comercio ubicado en Sant Francesc de Formentera, que incluso distribuyen sus productos a tiendas de New York y Los Angeles.