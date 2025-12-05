Este es el diccionario extremeño definitivo para forasteros

Terminología básica que debes conocer para dirigirte a un extremeño sin perderte en el intento.

Las palabras propias de Extremadura que, si tienes algún conocido de allí, debes conocer.
Las palabras propias de Extremadura que, si tienes algún conocido de allí, debes conocer. / Ivanb-photo

Viajeros, agarren papel y lápiz, porque pisar suelo extremeño sin conocer su jerga puede ser más difícil de lo que parece. Y es que, como bien dice el dicho popular, "Extremadura son dos: Cáceres y Badajoz". Mangurrinos y belloteros comparten raíces, pero su vocabulario tiene matices que pueden despistar incluso al más avispado.

El grupo de la siberia extremeña, Sanguijuelas del Guadiana, lleva Extremadura por bandera y no dudan en enseñar aquellos términos extremeños que pueden resultar más desconocidos fuera de la región.

Trujillo, un pueblo de Cáceres, Extremadura.

Trujillo, un pueblo de Cáceres, Extremadura.

 / Celli07

Para quienes llegan por primera vez y se enfrentan a expresiones imposibles de encontrar en la RAE, aquí va una guía práctica para no perderse en una conversación entre extremeños:

  • Achiperre: trasto viejo
  • Acho: deformación del término muchacho/a
  • Agila: espabila, date prisa
  • Añurgarse: atragantarse
  • Arrecío: tener mucho frío
  • Atrochar: escoger el camino más corto
  • Aventarse: chocarse
  • Bellotero: persona proveniente de Badajoz
  • Bochinche: mantener agua en la boca
  • Cachuela: embutido hecho con la asadura del cerdo
  • Calzonas: pantalón corto
  • Cancho: piedra grande
  • Canchal: conjunto empedrado
  • Chambergo: abrigo
  • Changao: roto o estropeado
  • Chosca: lumbre, hoguera
  • Emperrao: perezoso
  • Entallarse / Entrillarse / Trillarse: pillarse el dedo con algo
  • Enrea: persona que se mete en líos o se entretiene con facilidad
  • Escarrancharse: caerse, especialmente desde una silla o un sofá
  • Escuchimizado: muy delgado
  • Excusao o Lambuzo: cotilla
  • Farraguas: persona con vestimenta desaliñada
  • Fínfano: mosquito
  • Golimbo: aficionado a las golosinas
  • Heder: oler mal
  • Jangá: tontería
  • Jarapales: llevar la ropa mal colocada
  • Lambuzo: cotilla, sinónimo de excusao
  • Mangurrino: persona proveniente de Cáceres
  • Morrúo: persona que tiende a enfadarse
  • Patatera: embutido hecho con asadura y patata
  • Perrunillas: dulce tradicional de manteca de cerdo, harina, huevo y azúcar
  • Pirlao: desear hacer algo
  • Pitera: herida en la cabeza
  • Tupío: harto o lleno
  • Zagal: chaval
  • Zángano: vago

Así que ya sabes, si un extremeño te dice algo como: "¡Agila!", no te asustes, simplemente te está pidiendo que te des prisa.

Tags _
Cáceres
badajoz
Extremadura
Curiosidades
España

Síguele la pista

  • Lo último