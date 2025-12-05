Este es el diccionario extremeño definitivo para forasteros
Terminología básica que debes conocer para dirigirte a un extremeño sin perderte en el intento.
Viajeros, agarren papel y lápiz, porque pisar suelo extremeño sin conocer su jerga puede ser más difícil de lo que parece. Y es que, como bien dice el dicho popular, "Extremadura son dos: Cáceres y Badajoz". Mangurrinos y belloteros comparten raíces, pero su vocabulario tiene matices que pueden despistar incluso al más avispado.
El grupo de la siberia extremeña, Sanguijuelas del Guadiana, lleva Extremadura por bandera y no dudan en enseñar aquellos términos extremeños que pueden resultar más desconocidos fuera de la región.
Para quienes llegan por primera vez y se enfrentan a expresiones imposibles de encontrar en la RAE, aquí va una guía práctica para no perderse en una conversación entre extremeños:
- Achiperre: trasto viejo
- Acho: deformación del término muchacho/a
- Agila: espabila, date prisa
- Añurgarse: atragantarse
- Arrecío: tener mucho frío
- Atrochar: escoger el camino más corto
- Aventarse: chocarse
- Bellotero: persona proveniente de Badajoz
- Bochinche: mantener agua en la boca
- Cachuela: embutido hecho con la asadura del cerdo
- Calzonas: pantalón corto
- Cancho: piedra grande
- Canchal: conjunto empedrado
- Chambergo: abrigo
- Changao: roto o estropeado
- Chosca: lumbre, hoguera
- Emperrao: perezoso
- Entallarse / Entrillarse / Trillarse: pillarse el dedo con algo
- Enrea: persona que se mete en líos o se entretiene con facilidad
- Escarrancharse: caerse, especialmente desde una silla o un sofá
- Escuchimizado: muy delgado
- Excusao o Lambuzo: cotilla
- Farraguas: persona con vestimenta desaliñada
- Fínfano: mosquito
- Golimbo: aficionado a las golosinas
- Heder: oler mal
- Jangá: tontería
- Jarapales: llevar la ropa mal colocada
- Lambuzo: cotilla, sinónimo de excusao
- Mangurrino: persona proveniente de Cáceres
- Morrúo: persona que tiende a enfadarse
- Patatera: embutido hecho con asadura y patata
- Perrunillas: dulce tradicional de manteca de cerdo, harina, huevo y azúcar
- Pirlao: desear hacer algo
- Pitera: herida en la cabeza
- Tupío: harto o lleno
- Zagal: chaval
- Zángano: vago
Así que ya sabes, si un extremeño te dice algo como: "¡Agila!", no te asustes, simplemente te está pidiendo que te des prisa.
