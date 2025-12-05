Este es el diccionario extremeño definitivo para forasteros

Viajeros, agarren papel y lápiz, porque pisar suelo extremeño sin conocer su jerga puede ser más difícil de lo que parece. Y es que, como bien dice el dicho popular, "Extremadura son dos: Cáceres y Badajoz". Mangurrinos y belloteros comparten raíces, pero su vocabulario tiene matices que pueden despistar incluso al más avispado.