Estos son los días en los que no tendrás que pagar por el transporte público en Madrid: hasta 14 días de gratuidad en 2026

“Nos sentimos muy satisfechos porque a raíz de estos días gratuitos hay usuarios que eran ocasionales que se conviertan en habituales”, ha afirmado, tras explicar que durante la iniciativa se están registrando incrementos de demanda “cercanos al 10 -12 % respecto a un día normal”. Según ha detallado, ese aumento corresponde en gran parte a personas que no utilizan habitualmente el transporte público, pero que se animan a hacerlo aprovechando la gratuidad.