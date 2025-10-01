INFORMACIÓN celebra la primera edición de los Premios Turismo a bordo de MSC Musica

Barcala recordó la responsabilidad que implica ese crecimiento: «Somos conscientes de que el turismo es la gallina de los huevos de oro, y no podemos matarla. Nuestro compromiso es un crecimiento sostenible, equilibrado y basado en la excelencia, porque esa es la clave del éxito turístico de la Costa Blanca. Porque si hay algo que nos importa es que ese crecimiento se mantenga en el tiempo, que sea el resultado de una industria real y de unos resultados reales».