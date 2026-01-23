No elijas este destino para las vacaciones de verano: es la ruta de avión más problemática de Madrid

Si llega el verano y te llama la atención ir a las islas españolas, debes saber que Palma de Mallorca-Madrid destaca como la ruta interna más problemática, con una tasa de retraso del 26,2%. Además, si deseas disfrutar de la isla en periodos vacacionales, es importante tener en cuenta que en los momentos de mayor volumen de tráfico, los vuelos se verán todavía más afectados. El trayecto inverso tampoco se libra: el 23,5% de los vuelos Madrid-Palma de Mallorca no llegan en hora. Incluso, en la clásica ruta Madrid-Barcelona, uno de cada seis vuelos (17,5%) no aterrizó a tiempo.