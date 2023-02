Toca trasladarse a Belice (por entonces Honduras Británica ), y hacer un viaje en el tiempo, concretamente al año 1924 con Anna y con su padre el aventurero británico Frederick Albert Mitchell-Hedges para iniciar una expedición arqueológica. Será en la zona selvática de Punta Gorda dónde estos especialistas en cultura Maya empiecen a escavar. Darán con un complejo arquitectónico llamado “la ciudad de las piedras”, dónde tras excavar varios días, la joven Anna descubriría uno de los misterios más intrigantes de la historia, una de los trece cráneos de cristal repartidas por el mundo, unos objetos rodeados de misterios y numerosas leyendas, que inspiraron para la película de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2009).

El misterio resuelto

El origen de estos objetos es toda una leyenda sin documentar, ya que son muchas las teorías que envuelven a estas pequeñas calaveras. Se cree que son de origen mesoamericáno precolombino (mayas, aztecas, toltecas y mixtecos), pero también hay alguna teoría suelta por ahí que expone el origen alienigenea de estas figuras, llegando a afirmar que proceden de inteligencias artificiales y son vestigios de la mítica isla de Atlantis o del continente de Lemuria. Otras teorías defienden que proceden de una sociedad sofisticada que viviría en el centro de la Tierra.

Pero todas estas teorías no son más que leyendas, ya que siempre se ha cuestionado su autenticidad debido a que no guardan relación con el sello estilístico y técnico propio de las calaveras precolombinas genuinas, y se ha llegado a pensar que eran unas auténticas falsificaciones. Se han realizado pruebas técnicas que han datado a estas calaveras con una antigüedad menor a 150 años y un origen europeo.Todos estudios desmontarían la primera historia en la que se creyó que la calavera fue descubierta por Anna y su padre en Belice en el año 1924 en una expedición. Según datos del Museo Británico, la calavera la adquirió su padre en una subasta de Sotheby`s en Londres en el año 1943, año en el que la sacó a la luz.

Este tesoro de 22 cm de diámetro y 5 kg de peso fue presentado por Frederick a la comunidad ciéntifica como una pieza utilizada por los mayas con fines mágicos y rituales. Éste también afirmó que el cráneo de la pieza,a quién bautizó como Destino, tendría una antigüedad de más de tres mil seiscientos años.

¿Por qué si la calavera se descubrió en 1924, no salió a la luz hasta el año 1943?

Pero la falta de documentación, pruebas, fotografías de su hallazgo y dudable contexto hicieron que se plantease la siguiente pregunta, ¿Por qué si la calavera se descubrió en 1924, no salió a la luz hasta el año 1943? Lo que si se sabía es que el material utilizado para la fabricación del tesoro era cuarzo piezoeléctrico, y el estudio de la técnica de su tallado reveló que el cristal fue tallado en contra de su eje natural, lo cual no se explicaban el por qué la pieza no había terminado por romperse.

Al igual ocurre con la ausencia de golpes y arañazos, y su estado intacto, lo cual explicaría que se talló con una punta de diamante junto con arena de silicona y agua. En su interior se observaron unos orificios que permitían el paso de la luz y producía que diera la sensación de que la calavera emitiera una luz propia. Pero tras aplicar técnicas como la tomografía computarizada y un profundo análisis microscópico electrónico de barrido, se llegó a la conclusión de que esta pequeña joya se había tallado hacia el año 1930.

¿Qué ha sido de las demás calaveras?

Es probable que casi todas las calaveras encontradas a lo largo del siglo XIX y XX fueran fabricadas y vendidas por el francés Eugéme Bobam, un conocido falsificador, como piezas únicas del arte mesomaricano. Estos objetos de cristal, expuestos en el Museo Británico entre otros museos del mundo, han sido y siguen siendo un tema de discusión académica por los expertos. Pero lo que sí se sabe a ciencia a cierta es que no fueron tallados por artesanos mesoamericanos, un misterio resuelto.