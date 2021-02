¿Por qué tienen lenguas de oro las momias de 2.000 años descubiertas en Alejandría?

Egipto puede presumir de tener una historia inagotable, y eso se puede reflejar perfectamente en todos los descubrimientos que, año tras año, nos van sorprendiendo más y que revelan un poco más sobre la historia de Egipto.

Esta vez el descubrimiento ha sido en el Templo Taposiris Magna, en la Alejandría occidental, gracias a la investigación de la Universidad de Santo Domingo encabezada por la doctora Kathleen Martínez.

La misión está principalmente encaminada a encontrar la tumba de Cleopatra, lo que sería sin duda uno de los grandes descubrimientos del siglo por su carga icónica y por la luz que puede arrojar a la historia que conocemos sobre la civilización egipcia.

Y es en el contexto de la búsqueda de la tumba de la mujer faraón más popular en la que se han descubierto 16 tumbas en el interior de una roca natural, muy populares en las eras griega y romana. Dentro de estas tumbas se han descubierto a una serie de momias en un mal estado de conservación por la momificación que se practicaba durante estas eras.

Aún así, los objetos hallados dentro de estas tumbas podrían revelar cosas antes desconocidas sobre la historia de Egipto, y que son de gran importancia para seguir conociendo la historia de una de las civilizaciones más importantes de todos los tiempos que, a día de hoy, sigue siendo un enigma.

Momias de la era de Cleopatra VII

En estas tumbas, cómo informa el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, se han encontrado “amuletos de papel de oro, una lengua de oro, una corona decorada con cuernos y oro y varias monedas doradas”.

Y es que estos objetos son los que de verdad importan en este descubrimiento, que han permanecido intactos al tiempo. Es gracias a ellos que se puede saber con perfecta claridad cómo fueron estas personas en vida y por qué fueron enterrados ahí y bajo que gobierno.

Concretamente estas momias se enterraron durante el reinado Cleopatra VII, y se sabe porque se han descubierto varias monedas dentro del templo de Taposiris Magna con el rostro de la reina Cleopatra grabado en ellas.

¿Qué significan las lenguas de oro?

Sin duda, las lenguas de oro encontradas en dos de estas momias es otro de los grandes descubrimientos que se han hallado en el Templo Taposiris Magna. Según el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto “la lengua se colocaba en la boca de la momia mediante un ritual”. Y no tiene otra razón de ser que la de su misma creencia. “Esta lengua aseguraba su habilidad para hablar en la vida del más allá cuando se reunieran en la corte de Osíris”, nos cuentan.

La lengua dorada no es un objeto poco frecuente, era muy utilizado en la época para los entierros de la élite de los periodos ptolemaico y romano, como cuenta Lorelei Corcoran, directora del Instituto de Arte y Arqueología Egipcia de la Universidad de Memphis, al diario estadounidense The New York Times.

La directora además añade que dentro de un contexto funerario egipcio “su referencia es al Hechizo 158 del Libro de los Muertos”. Este hechizo relata que tras su muerte en el plano terrenal la persona “tiene capacidad de respirar, hablar, comer y beber en el más allá”. Y es precisamente por eso por la que su hallazgo nos muestra datos muy importantes sobre la época en la que vivían y cual era su estatus ante la sociedad.

Las momias también revelan una parte de la historia

La directora de la investigación en este templo, la Doctora Kathleen Martínez, ha revelado que entre los descubrimientos hay dos momias que conservan decoraciones doradas que representan al dios Osíris, el dios del más allá.

Otra de las momias, además, es la portadora de la corona decorada con cuernos y una serpiente de cobra en la frente. En el pecho también se han encontrado un collar ancho del cual cuelga la cabeza de un halcón, que representa al dios Horus, el dios del cielo y la guerra.

Pero para la doctora, el descubrimiento más importante es el de la máscara funeraria de una mujer que contiene “ocho copos de oro que representan las hojas de una corona de oro”, como también las “máscaras de mármol que datan de las eras griega y romana que muestran una artesanía de élite en la escultura y representación de las características de sus propietarios”.