Descubre en este mapa todos los gatos que viven en tu barrio... y en todos los del mundo 

Fuertes e independientes, siguen sus propias voluntades y son catalogados generalmente como egoístas. Nada más lejos de la realidad, pues son felinos que simplemente siguen su naturaleza. De hecho, varios estudios científicos coinciden en que los gatos son un fiel reflejo de la personalidad de sus dueños.

Y es que... nos encantan los gatos. Desde los más rechonchos a los más esbeltos, los que son una bola de pelo o los que son todo piel. Pero también los cariñosos, los enfadones, los orgullosos y todos esos que saben cuando necesitamos un poco de ronroneo para levantarnos el ánimo.

Ya lo decían los egipcios, que los veneraban como a auténticos dioses porque se les asociaba sobre todo con la protección al pertenecer a la familia de los felinos. Y es que para ellos se asemejaban directamente con el león, el que era el dios del sol para los egipcios, Ra.

El mapa del mundo en el que conocer los gatos que viven en tu calle

Lo cierto es que nuestra pasión por los gatos va mucho más allá que por los nuestros, porque cada vez que vemos el de un amigo o familiar no podemos evitar morir, literalmente, de amor. Y es que hemos encontrado el mapa definitivo para conocer todos los gatos que viven en tu calle... en una especie de Pokédex que es una auténtica fantasía.

Esta web, una absoluta fantasía, se llama ‘I Know Where Your Cat Lives’ (Sé dónde vive tu gato) y almacena más de 1.100.000 fotos de gatos de todo el mundo. Desde los gatos que viven en tu calle... hasta los gatos que viven en el pueblo más recóndito de China, Japón o Sudáfrica.

Eso sí... te avisamos de que este mapa es completamente adictivo, porque es prácticamente imposible no estar horas y horas mirando cuáles son los gatos que han compartido millones de personas de sus gatos, en los que podemos ver un retazo de cómo es la vida de estas preciosas criaturas, tan diferentes alrededor del mundo.

En España, en concreto, podemos ver fotos de más de 15.000 gatos repartidos por toda nuestra geografía. En cuanto a imágenes hay de todo, desde gatos en poses graciosas, a otros enfadados e, incluso, hay otros maqueados para la ocasión y que van ataviados con ropajes elegantes o con disfraces.

Y es que ya te lo decíamos... una vez que entras en este mapa es imposible salir.