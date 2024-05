Descubre la almohada secreta de viaje que podrás rellenar con tu equipaje

Lo has intentado todo, pero parece que la maleta ha encogido y ha llegado a su límite. Y es que por mucho que trates de doblar la ropa en la maleta de una forma específica para aumentar más el espacio, todo termina por completarse. Pero ¿qué sucede cuando la maleta está llena y nos queda todavía ropa? Si esa es la cuestión y no queremos facturar o no queremos pagar una segunda maleta, tenemos un secreto que te vendrá perfecto para poder llevarte al viaje toda esa ropa que no cabe en la maleta.