¿Y si la Coca Cola fuera, en realidad, un invento español? Lejos de ser un sueño o una hipótesis sin fundamento, podría ser verdad si lo que dicen en un pueblo perdido en Valencia, de larguísima tradición licorera y que hace años creó una bebida a base de cola, es cierto.

Y es que no puede ser casualidad que solo un año después de que un comerciante valenciano presentara en EEUU su bebida ‘Nuez de Kola Coca’, un farmacéutico estadounidense lanzara su Coca Cola en Atlanta. Pero empecemos por el principio.

Adriana Fernández

El verdadero secreto de la Coca Cola no es su receta, es su origen

La versión más conocida de la bebida refrescante a base de extracto de cola más famosa de todos los tiempos dice que fue creada por John Pemberton en Atlanta en 1886. Hasta ahí, nada que objetar. La cuestión es que un pequeño y remoto pueblo de la Valencia profunda sostiene que un invento suyo, creado en 1880, fue el precedente directo de aquella Coca Cola primigenia, y que la fórmula valenciana pudo ser la inspiración de la bebida americana.

Tiene una de las destilerías más antiguas de España / Istock

Estaba hecha con nuez de cola y hojas de coca, y los historiadores sostienen que la Nuez de Kola Coca es el antecedente europeo más parecido a la primera Coca-Cola jamás documentado. Pero hay más: el dato que terminó de alimentar los rumores fue cuando en la década de los años 50 del pasado siglo XX, representantes de la bebida americana compraron los derechos del nombre "Kola-Coca" a la destilería valenciana.

Un pueblo remoto de la Valencia profunda

El pueblo es Aielo de Malferit, en la comarca de la Vall d'Albaida, provincia de Valencia.En la antigua destilería local, una de las más antiguas de toda España y cuya tradición licorera se remonta al siglo XVIII, se elaboraba desde finales del XIX una bebida llamada Nuez de Kola-Coca (o Kola-Coca).

Bocairent es uno de los pueblos más bonitos de la comarca. / Istock / ana del castillo

¿Podría ser este el secreto mejor guardado de la Coca Cola? Podría ser. Pero lo cierto es que no está reconocido oficialmente por Coca-Cola que Aielo de Malferit sea el verdadero inventor de la Coca Cola, aunque hoy en día sigue siendo una de las leyendas más famosas y orgullosas de la Comunidad Valenciana.

Qué ver en este pueblo del interior de Valencia

Aielo de Malferit se encuentra ubicado en el corazón de la comarca de la Vall d'Albaida (Valle de Albaida), a unos 74 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia. Se trata de un encantador pueblo de interior que destaca por su gran entorno natural, su rica historia y su singular tradición cultural.

Está rodeado por las montañas de la Serra Grossa y el río Clariano, y es todo un paraíso para quienes disfrutan del senderismo y los deportes de aventuras: aquí están algunas espectaculares, como la Senda de l'Ombria y un vía ferrata con puentes tibetanos y pasarelas colgantes.

El entorno es perfecto para hacer senderismo: esconde hasta puentes tibetanos. / Istock

Pero es que además Aielo de Malferit conserva un rico patrimonio monumental y cultural. Y eso, a diferencia de la Coca Cola, no es ningún secreto. Entre sus edificios emblemáticos destaca el Palacio-Castillo de Malferit (s. XV), declarado Bien de Interés Cultural, de origen residencial y defensivo, y precisamente hoy es la sede del Ayuntamiento. Además, es el lugar donde se conserva un reloj de sol del siglo XIX.

A nivel arquitectónico, el Passeig de l’Eixample es otro enclave singular. Ahí se encuentran dos edificios singulares: el Hospital de la Beneficencia, con fachada modernista decorada con cerámica, y las Escuelas Viejas (1930), que han sido la sede del Museo Nino Bravo (sí, el mítico cantante valenciando nació en este municipio) hasta que cerró a comienzos de 2026. Pero esa ya es otra historia.