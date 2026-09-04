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Más de dos décadas haciendo reír al país desde la misma pantalla: las raíces separadas de Andreu Buenafuente (61 años) y Silvia Abril (55 años) se dividen entre una joya del modernismo comercial y una histórica villa marinera del Maresme

Los dos nacieron en Barcelona, pero en dos ciudades diferentes con identidades distintas entre ellas.

Los dos nacieron en Barcelona, pero en dos ciudades diferentes con identidades distintas entre ellas.

Los dos nacieron en Barcelona, pero en dos ciudades diferentes con identidades distintas entre ellas. / Istock

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Noelia Santos

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Cualquiera que no haya seguido de cerca la trayectoria de la pareja formada por Silvia Abril y Andreu Buenafuente podría pensar que ambos son de Barcelona, la ciudad en la que han desarrollado su carrera y en la que continúan trabajando de manera activa.

Ambos dejaron sus ciudades natales para marcharse a Barcelona

Ambos dejaron sus ciudades natales para marcharse a Barcelona / Istock

Sin embargo, nada más lejos de la realidad: ambos son catalanes de nacimiento, eso es así, pero los dos llegaron desde provincias hasta la capital para iniciar su carrera y convertirse en las estrellas mediáticas que son hoy. Pero empecemos por el principio.

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Adriana Fernández

La ciudad en la que nació Gaudí

Andreu Buenafuente (humorista, presentador, productor, comunicador y creador de programas icónicos en radio y televisión) nació en Reus, en la provincia de Tarragona. Una ciudad conocida por ser la cuna del vermut pero que está directamente relacionada con el genial arquitecto del modernismo español por excelencia, ese hombre que cambió la fisonomía de Cataluña y de España, en general: Antoni Gaudí.

Casa Navàs, en Reus

Casa Navàs, en Reus / Istock

Teniendo en cuenta que es la ciudad natal de Gaudí, y el lugar donde dejó una huella importante durante los años de inicio de su carrera, no es de extrañar que hoy en día la capital del Baix Camp pueda considerarse un auténtico santuario de la arquitectura modernista, tanto por sus edificios emblemáticos como por la impronta que dejaron otros maestros que siguieron la estela de Gaudí, como Domènech i Muntaner.

Como el arquitecto, Buenafuente también acabó dejando la ciudad que le vio nacer para buscarse la vida en la capital. Con 25 años se trasladó a Barcelona para conquistar la ciudad desde los micrófonos de la radio, una trayectoria que había comenzado en Reus como periodista deportivo y que, como todos sabemos ya, continuaría en la capital desde el humor, la parodia y la comedia.

Reus, cuna del modernismo

Reus, cuna del modernismo / Istock

Un privilegiado rincón bañado por el Mediterráneo

Silvia Abril (actriz, humorista y presentadora) también se marchó de su pueblo natal para iniciar su carrera como actriz en Barcelona, dejando atrás Mataró, la capital de ese paraíso natural bañado por el Mediterráneo: el Maresme. Se trata de esa extensa franja litoral dividida entre pueblos de mar y los pueblos de montaña (en realidad son los núcleos asentados en el interior, a los que se los conoce popularmente como los de arriba).

Cuando Silvia descubrió el teatro en Mataró estaba estudiando Derecho, pero decidió que quería ser actriz y se marchó a Barcelona para entrar en el Institut del Teatre de Barcelona. De eso han pasado ya más de tres décadas y una larga lista de nombres de espectáculos y programas de éxito en su trayectoria, incluida la participación en la clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 con la compañía Els Comediants. Años después llegaría ‘Homo Zapping’, el programa que la lanzó a la fama y con el que conoció al que hoy es su marido, Andreu Buenafuente.

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Mataró, entre el mar y la montaña / Istock

El refugio más personal de Andreu Buenafuente y Silvia Abril

Lo más curioso es que, lejos de abandonar sus raíces, Silvia ha conseguido hacer de su lugar de nacimiento el lugar donde ha formado un hogar junto a su familia, porque como ellos mismos han dicho en varias ocasiones, han hecho del Maresme su refugio más personal. Allí tienen su casa.

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