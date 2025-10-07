De Tarragona a Lleida: 418 km de cultura, vino y paisajes en el Grand Tour de Catalunya

En l’Ametlla de Mar, villa marinera con un puerto pesquero de gran tradición, el Mediterráneo sorprende con una experiencia única: nadar entre atunes rojos en su propio hábitat. Desde allí, la costa tarraconense se descubre también a través de sus sabores: el puerto de l’Ampolla abre la puerta a una travesía en barca por las mejilloneras de la bahía del Fangar, donde las ostras y los mejillones se degustan con la brisa marina de fondo. La jornada culmina con una noche diferente; dormir en una barraca tradicional de pescadores bajo un cielo estrellado.