David Bisbal elige una playa de Murcia como su favorita
El artista ha visitado la zona en varias ocasiones para disfrutar de uno de sus deportes de verano favoritos.
Si hay un artista querido y venerado en el panorama español por todas las generaciones ese es David Bisbal: desde que inició su carrera en la primera edición de 'Operación Triunfo' en 2001 hasta la actualidad no solo ha consolidado su carrera como uno de los cantantes más influyentes y exitosos de la música en español con una trayectoria llena de álbumes de éxito y premios, sino que también es un referente de honestidad y compromiso social.
Como muchos otros famosos que buscan escapar del bullicio de sus vidas y encontrar a un rincon tranquilo para descansar, David Bisbal ha encontrado en la costa de la Región de Murcia uno de sus destinos favoritos. De la misma forma que otros ilustres españoles como Inmanol Arias, Ion Aramendi o la mismísima Victoria Federica, el de almería ha hecho de Murcia un punto de referencia para pasar unos días de descanso.
Bisbal, embajador de esta playa murciana
El artista ha sido visto en varias ocasiones disfrutando de las costas del sureste y practicando su amor por el buceo en los rincones subacuáticos de Cabo de Palos y La Manga del Mar Menor: una zona por la que siente un entusiasmo que ha compartido en varias ocasiones a través de sus redes sociales.
A lo largo de sus visitas en los últimos años, Bisbal se ha dejado ver en varios centros de buceo como Rivemar y Mangamar, llegando a subir vídeos que superan incluso las 160.000 reproducciones.
Bisbal destaca en concreto la belleza del fondo marino de Cabo de Paños y su calidad del agua: esta playa, conocida por su proximidad a la reserva marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas es conocida por haber sido conservada como un entorno natural intacto y de aguas cristalinas donde se puede practicar una experiencia inmejorable de buceo.
Síguele la pista
Lo último