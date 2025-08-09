David Bisbal elige una playa de Murcia como su favorita

Si hay un artista querido y venerado en el panorama español por todas las generaciones ese es David Bisbal: desde que inició su carrera en la primera edición de 'Operación Triunfo' en 2001 hasta la actualidad no solo ha consolidado su carrera como uno de los cantantes más influyentes y exitosos de la música en español con una trayectoria llena de álbumes de éxito y premios, sino que también es un referente de honestidad y compromiso social.