Ni español, ni navideño: los datos más curiosos que casi nadie sabe del Sorteo de la Lotería y el Gordo de Navidad
De los números con más probabilidades de salir premiados a su vinculación con el gin tonic.
Todo empezó en un viaje. Y es que, aunque hoy parezca una cosa muy de aquí, muy popular y tradicional Sorteo de la Lotería de Navidad no nació en España. Vino de otro país mediterráneo que por aquel entonces ya sabía lo que era apostar la suerte, y el dinero, a un número anotado en una papeleta.
El país mediterráneo donde nació la Lotería de Navidad
La idea vino desde Italia. “La trajo a España el monarca Carlos III en 1763, concretamente de Nápoles. Entonces se denominaba Lotería Real y el sorteo se realizó en la plaza de San Ildefonso, donde un niño con los ojos vendados sacaba cinco bolas de una bolsa que contenía un total de 90”. Así lo explica Manuel Velasco, al frente de Traslot103, la empresa líder en compraventa de administraciones de Lotería.
Lo curioso de todo es que aquel primer sorteo ya tenía como objetivo un fin más recaudatorio de impuestos que de enriquecimiento particular. Esa era la idea inicial del monarca, tal y como se publicó en el Real Decreto de la época. “He tenido por oportuno y conveniente establecer en Madrid una Lotería (...) para que se convierta en beneficio de hospitales, hospicios y otras obras pías y públicas en que se consumen anualmente muchos caudales de mi Real Erario”, exponía el monarca.
El primer escritor que se hizo muy rico jugando a la lotería
Otros países de Europa, como Francia, tenían mucha afición a este juego. Tanta, que hizo muy ricos a famosos de la época, como Voltaire. Lo curioso es que el gran filósofo ilustrado consiguió ganar el juego aprovechándose de un error que se cometió en el planteamiento. Muy listo él…
Y no lo hizo solo. Le ayudó a enriquecerse el matemático galo Charles de la Condamine, que empleó parte del dinero que ganó jugando a la lotería en montar una expedición a Ecuador. De aquel viaje se trajo, entre otras cosas, la quinina, por lo que, tangencialmente, a la lotería le debemos también el nacimiento de los gin tonics en Europa.
Por qué se piensa que el Sorteo de Navidad es español
Tras el vicio con el que se jugaba en Francia y también en Inglaterra, la Lotería se prohibió. Pero en España no. Quizá por eso se piensa que es un invento español, aunque no fue hasta 1811 que comenzó a denominarse Lotería Nacional. Más tarde, en 1818, se celebró un sorteo similar a los actuales, coincidiendo por primera vez con la Navidad, aunque para conocerlo con ese nombre, Sorteo de Lotería de Navidad, hubo que esperar hasta 1897. Eso significa que está a solo un par de años de celebrar su 130 aniversario.
Otro dato curioso. Se sabe que uno de los hombres influyentes que intervino en la implantación del juego de la lotería en España en tiempos del monarca Carlos III fue Miguel de Muzquiz y Goyeneche. Para quien no sepa quién es, diremos que fue uno de los hombres que participaron en la creación de lo que luego sería el Banco de España. Y es que ya se sabe: dinero llama a dinero.
Cuál es el número más premiado con el Gordo de Navidad
Hoy sabemos que lo del Sorteo de Navidad, y la Lotería en general, es cuestión de estadística y probabilidad. Pero si hacemos un repaso a los números que ya han salido, podemos aproximarnos a aquellas terminaciones que tienen más opciones de salir. El 5 se lleva la palma, porque es el número que ha dado el Gordo hasta en 32 ocasiones a lo largo de la historia. Luego están el 4 y 6, premiados en 27 ocasiones.
Con dos cifras, el 85 ha salido siete veces, y el 57, seis. Es más: hay dos números completos que han dado el Gordo dos veces: el 20297 (en 1903 y 2006) y el 15640 (en 1956 y 1970).
Y luego está el número 13. Para unos es sinónimo de buena suerte, y para otros todo lo contrario. Lo singular de todo es que es el número más solicitado todos los años, por eso, a diferencia de otras terminaciones, que pueden estar abonadas a una única administración, esta se la tienen que repartir entre todas las administraciones de Lotería de España, que son más de 4.100 en todo el país.
