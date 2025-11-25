Ni español, ni navideño: los datos más curiosos que casi nadie sabe del Sorteo de la Lotería y el Gordo de Navidad

Tras el vicio con el que se jugaba en Francia y también en Inglaterra, la Lotería se prohibió. Pero en España no. Quizá por eso se piensa que es un invento español, aunque no fue hasta 1811 que comenzó a denominarse Lotería Nacional. Más tarde, en 1818, se celebró un sorteo similar a los actuales, coincidiendo por primera vez con la Navidad, aunque para conocerlo con ese nombre, Sorteo de Lotería de Navidad, hubo que esperar hasta 1897. Eso significa que está a solo un par de años de celebrar su 130 aniversario.