Dani, el vecino más joven de un pueblo de 78 habitantes en Asturias: "La juventud no quiere los oficios duros. Llegará a acabarse porque se va a perder el conocimiento"

La escoba hay que cortarla con sol y en luna menguante. Si se corta mojada, se pudre dentro del tejado, y si se corta en creciente, se rompe porque la savia todavía está arriba. La semana antes de teitar, Dani y su padre se meten al monte a cortar los arbustos que sirven de techo y vuelven, generalmente, con los brazos llenos de arañazos. Colocar la escoba en el tejado no es lo más duro del oficio ni por asomo, sino encontrar la escoba buena, la que crece en los sitios de peor acceso. Todo esto lo sabe Dani, emnepñado en aprender el oficio tradicional de teitar, y así mismo lo practica en su propia casa en Somiedo, donde junto a su padre busca mantener vivo el oficio.

Teito y prados cerca del Valle del Lago, Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Somiedo / Istock

En entrevista con el canal de YouTube hilux_aventura, Dani explica cómo esa escoba, atada en haces de unos 20 kilos -antiguamente se hacían de 30 o 40 kilos-, servirá para rehacer el tejado de teito de una cabaña de piedra que este año compró a un vecino. La cabaña está en una braña de verano de La Pornacal, a unos 1.400 metros de altitud, un prado situado en las zonas altas de las montañas del norte, a algo más de tres kilómetros de Villar de Vildas siguiendo el río Pigüeña, en pleno Parque Natural de Somiedo.

Sara Fernández García

Cuarenta teitos donde había sesenta

Las brañas eran los pueblos de verano de los vaqueiros, los ganaderos de la montaña asturiana, donde las familias subían a vivir en ellas con las vacas, entre mayo y octubre, para aprovechar los pastos de altura, antes de bajar de nuevo al valle con la llegada del frío.

Braña en el Parque Natural de Somiedo. / Istock

El techo es lo que distingue a los teitos. Se cubre con escoba, y la cubierta vieja no se quita nunca: cada año se teita encima de la anterior, que va quedando debajo como una capa más de impermeable. El lado más sombrío se teita con más frecuencia que el soleado. "Si tú pasas cuatro años sin impermeabilizarla, cuando vuelves no sabes por dónde cogerla", explica Dani, original del pueblo de Corés, a escasos tres kilómetros de Villar.

En el interior de la cabaña En el interior, cada cabaña mantenía el mismo esquema: abajo, la cuadra con los pesebres; arriba, el pajar donde se guardaba la hierba; y a un lado, en un hueco mucho más pequeño llamado cabano, la estancia donde dormían y cocinaban los pastores.

Por eso, cuando los teitos se dejan de cuidar, se vienen abajo en pocos años. Dani calcula que hoy quedan en pie 35 o 40 en La Pornacal, cuando hace treinta años había 60. Desde hace unos años, el Ayuntamiento ha arreglado uno de los teitos y otros tres vecinos, entre ellos él, han vuelto a teitar los suyos. El parque natural, declarado en 1988 y Reserva de la Biosfera de la Unesco desde 2000, ocupa 29.122 hectáreas, y la conservación de sus teitos es hoy uno de sus problemas más serios que se encuentra.

Parque Natural de Somiedo con construcciones típicas. / Istock

Una nueva vida en Villar

Lo que quiere hacer Dani es restaurar la cabaña sin cambiar su estructura. Va a mantener los pesebres y la entrada inclinada por la que desaguaba el orín de las vacas, y va a sanear las paredes y las maderas con carcoma, rejunteando la piedra del mismo color que la antigua. Es decir, que quede, en sus palabras, "como si estuviese nueva", pero respetando todo lo antiguo.

Su padre, Aníbal, es cantero y albañil, criado en otra zona del concejo donde los tejados eran de teja y de losa, y reconoce que nunca había teitado. "Hace ilusión", admite, pero le preocupa que tarde o temprano se pierda el oficio. De los que se dedican a la piedra, explica, quedan cuatro, y cada año peor. "La juventud no quiere los oficios estos duros", lamenta, y teme que todo acabe "porque se va a perder el conocimiento, que es lo peor".

Paisaje asturiano con cabañas típicas en el frente. / Istock

Mientras limpiaba el cabano, Dani encontró los restos de la vida de los últimos pastores: un banco de madera, las baldas donde guardaban los cacharros, el gancho del que colgaban la pota sobre el fuego, un colador, una lechera oxidada y una lata de conservas de pescado de Almería. La pieza que más le emocionó es un vaso hecho con un cuerno de vaca y un tapón de corcho, que los pastores llevaban al monte para beber en las fuentes. Tiene grabados un nombre, el pueblo y una fecha: 25 de mayo de 1934. Cuando la cabaña esté terminada, lo colocará en una repisa de madera dentro del teito.

Maestro de teitado desde hace 83 años

El día de teitar, Dani reunió a amigos, vecinos y voluntarios llegados de fuera, entre ellos un chico rumano que vive en Santo Domingo y nunca había visto un teito. Al frente estaba Eladio, el antiguo dueño de la cabaña, que tiene 83 años y fue albañil desde los 17, y el encargado de marcar el método: los haces se colocan de uno en uno, dos a los lados y uno en medio, metidos bien hacia arriba, empezando por la parte baja del tejado y subiendo con una escalera de madera hecha a mano.

Corros, cabañas típicas del rebaño de pastores de Braña de Sousas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Somiedo / Istock

Eladio recuerda una montaña muy distinta. En su casa había 12, 13 o 14 vacas, y la familia con más ganado de la braña no pasaba de 17, porque no había carretera para subir comida y había que vivir de lo que daba el monte. Cuenta que antes caían hasta dos metros de nieve, y que el año pasado los tejados del pueblo solo se cubrieron un día. Este año, añade, el calor ha dejado el río casi sin agua y la mitad de las fuentes secas.

Teitos de La Pornacal, en Somiedo / © Copyright 2026 Callejeando por el Mundo

Aquel día colocaron 50 haces y cubrieron la parte trasera del teito. Les faltaron unos 15 o 20 para terminar, y tendrán que volver a cortar escoba en la siguiente luna menguante. Dani no podrá dormir en la cabaña, porque en la braña no se permiten ni la pernocta ni el uso turístico, pero sí quiere organizar allí actividades de día, talleres y comidas con productos del pueblo. Su objetivo, dice, es que dentro de unos quince años alguien vuelva a hacer la misma imagen que la de una fotografía que guarda de La Pornacal que se tomó en 1995 y se vean otra vez en pie los teitos.