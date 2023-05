Te damos un millón de motivos para seguir viajando con Avis

1. Bono de 1.000 Avios extra: Por cada alquiler de un vehículo a partir del Grupo C durante un período mínimo de 3 días en el periodo de la campaña, recibirás un bono de 1.000 Avios adicionales a los 5 Avios por cada euro de gasto que ya se otorgan habitualmente. Para participar en esta promoción, solo necesitas estar registrado en el programa Iberia Plus. No hace falta ser miembro de Avis Preferred. Si no lo eres, puedes aprovechar y darte de alta en el programa de fidelización para conseguir más ventajas y beneficios en el alquiler.