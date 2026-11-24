A finales de los años sesenta, mientras levantaba su Teatro-Museo en Figueres, Salvador Dalí encargó buscar un castillo en el Empordà, no muy lejos de su casa de Portlligat, para regalárselo a Gala. Siguiendo la petición, su secretario se encargó de sobrevolar la comarca haciendo fotografías aéreas, y en la búsqueda encontró una fortaleza medieval medio en ruinas, con los tejados hundidos, junto a una iglesia gótica y a pocos kilómetros del santuario de los Àngels, donde la pareja se había casado por en 1958. La decisión fue inmediata, y para junio de 1970 el castillo quedó registrado a nombre de su esposa.

Elefantes en el jardín del castillo. / © 2026. Agencia Catalana de Turismo.

Ese castillo es hoy la Casa-Museo Castell Gala Dalí, en Púbol, un pequeño pueblo del municipio de La Pera, en el Baix Empordà, a unos 40 kilómetros de Figueres, pero también es el vértice menos conocido del llamado triángulo daliniano, conformado por el susodicho, el Teatro-Museo de Figueres y la mencionada casa de Portlligat, en la costa de Cadaqués.

Adriana Fernández

"Le château de Gala, la Gala du château"

La historia del castillo es, sin embargo, mucho más antigua que la de sus últimos dueños. Las primeras referencias a una torre en Púbol son del año 1020, y el edificio actual, junto con la iglesia que lo acompaña, empezó a levantarse en 1327, siendo sede de la baronía de Púbol. La gloria no le duró tanto, y durante la Guerra Civil el edificio fue saqueado, por lo que cuando Dalí lo compró ya estaba en muy mal estado.

Entrada al Castillo de Gala. / © 2026 Fundació Gala-Salvador Dalí.

Una promesa irrompible El regalo llegó con una condición. "Acepto el Castillo de Púbol, pero con una sola condición, que tú no irás a visitarme al Castillo si no es mediante una invitación escrita", contaba Dalí de su mujer, alagado, porque entendía el gesto como una forma de amor cortés en el que la distancia avivaba la pasión. Durante los años siguientes, el castillo fue el refugio privado de Gala, y Dalí solo entraba en él cuando ella le invitaba.

La restauración, que dirigió él mismo, siguió una idea muy concreta: conservar el aspecto deteriorado de los muros exteriores, con las huellas del paso del tiempo, y concentrar su imaginación en el interior. Amuebló las salas con piezas de anticuarios de la zona, diseñó chimeneas y una mesa con el tablero de cristal desde la que se ve, en el piso de abajo, un caballo disecado, y pintó varias obras para decorar las estancias. En el Salón de los Escudos pintó el techo para que Gala lo viera siempre, como él decía, "en su cielo", y el proyecto acabó por convertirse en "Le château de Gala, la Gala du château", el castillo de Gala, la Gala del castillo.

Pinturas en los techos del castillo. / © 2026 Fundació Gala-Salvador Dalí.

A día de hoy, el recorrido pasa por el dormitorio de Gala, su cuarto de baño y el comedor, que Dalí usó años después como estudio, y termina en el desván, donde se expone una selección de los vestidos de Gala.

Elefantes de patas largas y una fuente para Wagner

Fuera, el artista transformó el jardín. Rehizo el trazado original al estilo de los jardines italianos, lo llenó de plantas escogidas con Gala y lo pobló de esculturas. Las más conocidas, por su puesto, son los elefantes de patas largas y finas, como los que aparecen en algunos de sus cuadros, que parecen sostenerse sobre zancos y que en el castillo llevan un cuervo sobre el lomo. Para la entrada al estanque ideó una fuente con forma de cabeza de rape, que recuerda a los monstruos del jardín de Bomarzo, cerca de Roma.

Elefantes del jardín del castillo. / © 2026 Fundació Gala-Salvador Dalí.

Prepara tu visita El castillo abre de martes a domingo durante noviembre y diciembre, de 10:30 a 17:00, y cierra después de Reyes hasta finales de febrero. La entrada general cuesta 10 euros si se compra por internet y 12 en taquilla. Para completar la visita, Girona queda a unos 20 minutos en coche, y La Bisbal d'Empordà, con sus talleres de cerámica, todavía más cerca.

Y a modo de colofón construyó la fuente wagneriana, en la piscina del jardín, rodeada de bustos de Richard Wagner, el compositor favorito del pintor. Dalí escuchaba a Wagner con frecuencia, y su música aparece en varias de sus obras, desde el ballet 'Bacchanale', basado en 'Tannhäuser', hasta las referencias a 'Tristán e Isolda' que salpican su trayectoria.

Fuente del Castillo, rodeada de bustos y con la cabeza de un rape. / © 2026. Agencia Catalana de Turismo.

La cripta de Gala y la iglesia de Sant Pere

Doce años después de recibir el presente, muere Gala, en junio del 82, enterrada en el propio castillo, en la antigua sala del Delme, que Dalí convirtió en cripta. Hoy en día su sepulcro se mantiene, y con una segunda tumba adyacente preparada para el pintor que, sin embargo, llegado el momento acabó eligiendo ser enterrado en su Teatro-Museo de Figueres.

Cripta del Castillo de Gala / © 2026. Agencia Catalana de Turismo.

Después de Gala, Dalí se encargó de ocupar la casa durante dos ños, hasta que se trasladó a la Torre Galatea, en Figueres, y el castillo, por su parte, abrió sus puertas al público en el 96, de la mano de la Fundación Gala-Salvador Dalí.

Para cerrar la colección arquitectónica, la iglesia de Sant Pere de Púbol se levanta a escasos metros del castillo, construida a la vez que la fortaleza original, y datada del siglo XIV.