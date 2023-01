8 curiosidades que no sabías sobre la Acrópolis de Atenas

No hay panorámica de Atenas que se precie en la que no aparezca su conocida, reconocida y amada Acrópolis. Un lugar histórico de primera clase que se consagra como uno de los lugares más antiguos de todo el mundo, ubicado en la cima de una colina que preside la capital de Grecia. Esta colina, de hecho, es el lugar donde se construyeron los templos de Atenea y Poseidón, durante el periodo clásico griego. La Acrópolis es todo lo que necesitas para conocer de verdad la historia de la antigua Atenas, en las que no están exentas unas de las mejores vistas de toda la ciudad. Aquí unas cuantas curiosidades que nos hacen amarla todavía más.

1. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987

2. En 1687 fue bombardeada por los venecianos, causando grandes daños al Partenón

3. Seis cariátides sostenían el techo del Erecteón, llamadas así en honor a las mujeres jóvenes de Karyes de Laconia que bailaban en honor a la diosa Artemisa.

4. 421-406 a.C. son los años en que se erigió el Erecteón, en el lado norte de la roca sagrada de la Acrópolis

5. 10'93 metros de alto y 1'91 de diámetro miden las columnas dóricas del Partenón

6. 1852-1853: años en que el arqueólogo francés Charles Ernest Beulé descubrió la escalera que conducía a la Acrópolis y la puerta fortificada de acceso, llamada Puerta Beulé desde entonces.

7. Ocho columnas decoran los frontales del Partenón y 17 sus flancos laterales

8. Las primeras excavaciones y restauraciones de los templos empezaron en el siglo XIX, después de una época de expolios

Monumentos más relevantes de la Acrópolis

- Partenón

- Antiguo templo de Atenea

- Erecteón

- Estatua de Atenea Promacos

- Propileos

- Templo de Atenea Niké

- Eleusinion

- Santuario de Artemisa Brauronia

- Calcoteca

- Pandrosio

- Arreforión

- Altar de Atenea

- Santuario de Zeus Polieo

- Santuario de Pandión

- Odeón de Herodes Ático

- Pórtico de Eumenes

- Santuario de Asclepio

- Teatro de Dionisio

- Odeón de Pericles

- Témenos de Dionisio Eleuterio

Espíritus clásicos

“Los griegos inventaron la democracia, construyeron la Acrópolis y ya no tuvieron que hacer más”. - David Sedaris, Escritor

“Admiro la perfección desde que vi el Partenón”. - Le Corbusier, Arquitecto

“Grecia tiene dos almas, la del mundo clásico, cuyos símbolos son la Acrópolis de Atenas y el Partenón, y un alma bizantina, cuyo símbolo sería Santa Sofía en Constantinopla”. - María Belmonte, Escritora

“La Tierra luce con orgullo el Partenón como la mejor joya de su territorio”. - Ralph Waldo Emerson, Escritor