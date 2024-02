La curiosa expresión francesa que resulta graciosa fuera de sus fronteras

A día de hoy, el francés es la tercera lengua más utilizada del mundo. Aunque es un idioma que se asemeja al castellano, tienen sus propias expresiones que no son tan fáciles de entender. Como 'faut pas pousser mémé dans les orties', que significa literalmente 'no empujes a la abuela a las ortigas' y quiere decir algo completamente diferente: 'no exageres tanto'. Para referirse a una persona que no se presenta a una cita se dice 'poser un lapin', que se traduce como 'bajar el conejo'. En la misma línea, la expresión que ahora se ha viralizado ha sido 'poireauter', es decir, 'puerrotear'.