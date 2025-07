Cuidado si viajas a esta zona del norte, tiene la playa más peligrosa de España: "Su belleza hace que el bañista no se pueda imaginar el peligro"

Galicia es un paraíso en la tierra, eso nadie lo duda. Sus playas de arena blanca y aguas cristalinas no le tienen nada que envidiar a muchos destinos turísticos que gozan de fama internacional. Su gastronomía se considera un lujo en muchas partes del mundo. Y la cultura y tradición gallega impregna su territorio con una magia muy especial; una personalidad diferente que no encuentras en prácticamente ningún otro destino. Es por ello que cada vez más los viajeros eligen las tierras gallegas como su sueño vacacional. Y en Revista VIAJAR no nos extraña.