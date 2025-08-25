Cuidado si escuchas el número 7500 en un avión: significa una de las cosas más graves que pueden pasar en un vuelo

El avión es el medio de transporte más seguro del mundo. Aun así, una de las fobias más comunes que existen está relacionada con volar y los aviones. En torno al 25% de la población mundial siente un miedo irracional a viajar en avión a causa de diferentes factores como la altura, los accidentes catastróficos reales o ficticios, la falta de conocimientos sobre el mecanismo del avión, el poco espacio que hay o las turbulencias que, aunque son seguras, no lo parecen.