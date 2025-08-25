Cuidado si escuchas el número 7500 en un avión: significa una de las cosas más graves que pueden pasar en un vuelo
Hay códigos en los aviones que indican peligro y hay que conocerlos, aunque normalmente es un medio de transporte de lo más seguro.
El avión es el medio de transporte más seguro del mundo. Aun así, una de las fobias más comunes que existen está relacionada con volar y los aviones. En torno al 25% de la población mundial siente un miedo irracional a viajar en avión a causa de diferentes factores como la altura, los accidentes catastróficos reales o ficticios, la falta de conocimientos sobre el mecanismo del avión, el poco espacio que hay o las turbulencias que, aunque son seguras, no lo parecen.
Todas estas cosas que pueden suceder a bordo hacen que muchos pasajeros sientan miedo, pero realmente no tendrían por qué hacerlo. Tan solo hay un código que sí debería causar un pánico verdadero entre los presentes, aunque no suelen darse demasiados casos. Los pilotos y el personal de vuelo tienen una serie de códigos entre ellos que son completamente rutinarios y otros que son fundamentales para la seguridad en diferentes situaciones.
Están en comunicación constante para mantener la eficiencia y minimizar la sensación de alarma entre los pasajeros. Además, los pilotos cuentan con una jerga numérica para comunicarse con el personal de tierra. Estos códigos sirven para alertar sobre situaciones excepcionales o algún que otro problema que pueda surgir durante el vuelo. Lo normal es que sean cosas que pueden solucionarse casi en el momento. Pero no sucede con el código 7500.
Qué significa el código 7500
Los números 7500, 7600 y 7700 son especialmente relevantes. El 7500 se utiliza cuando existe un posible secuestro del avión, por lo que deben activarse protocolos de seguridad internacionales y comunicaciones críticas con las autoridades competentes en ese momento. El 7600 también indica una situación grave: se ha perdido el contacto con la torre de control, así que se necesitan guías visuales para poder mantener el rumbo adecuado.
Por último, el 7700 indica casos de emergencia graves como situaciones que amenazan la seguridad del vuelo o problemas técnicos que obliguen al piloto a cambiar el rumbo e incluso a dirigirse al aeropuerto más cercano. Ningún piloto quiere tener que recurrir a esta clase de códigos, igual que tampoco querrían tener que pronunciar la palabra 'May-day', que se usa para alertar de situaciones de emergencia graves o peligros inminentes.
Otros códigos que se utilizan durante los vuelos
Igual que existen códigos numéricos, también hay palabras secretas con las que se comunican azafatos, pilotos y personal de tierra. El 'Código Bravo', por ejemplo, hace referencia a una situación crítica que requiere una respuesta rápida en el aeropuerto. También en tierra se utiliza 'Código Adam' en casos de inseguridad relacionados con niños, utilizando el nombre de un crío que desapareció en 1981 en Estados Unidos y fue secuestrado y asesinado.
Cuando los azafatos dicen 'Croth watch' o 'Reloj de la entrepierna' se refieren a la verificación del cinturón de seguridad; mientras que si dicen 'Asiento de asalto' están hablando de un sitio designado especialmente a los azafatos durante el despegue, el aterrizaje y las turbulencias. Durante los vuelos se utilizan infinidad de códigos y no tenemos que estar siempre pendientes por si pasa algo, porque si llega el momento de tomar acción, el personal lo comunicará directamente.
