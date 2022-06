Cuestionario viajero: el pasaporte de Cat Jarman y Juan Luis Arsuaga

-Al pensar en su infancia, ¿cuáles son sus vacaciones más recordadas?

JARMAN: Solíamos ir en coche mucho, e hicimos viajes largos y agradables por Alemania y los Alpes. Había que conducir mucho, pero eran destinos muy agradables. Y otro de los viajes que recuerdo era cuando tenía 10 años la primera vez que fuimos de vacaciones a Inglaterra; probablemente es el motivo por el que acabé mudándome a Inglaterra después.

ARSUAGA: En Goyaz (Gipuzkoa) y en La Granja de San Ildefonso (Segovia).

-¿Cuál fue el primer viaje que hizo sin sus padres?

JARMAN: Creo que fue cuando tenía 15 años y me mudé a Inglaterra para ir a un internado durante un año. Tuve que ir por mi cuenta y tuve que volar ida y vuelta al colegio varias veces.

ARSUAGA: Era boy scout y hacía campamentos en el País Vasco y Navarra todos los veranos desde la más tierna infancia.

-Si no viviera donde lo hace, ¿en qué ciudad le gustaría hacerlo? ¿Por qué?

JARMAN: Me gustaría vivir en una isla tropical, creo. Un sitio tranquilo, con una naturaleza agradable. No sé dónde, pero en el este de Asia, quizá. No en una gran ciudad, sino en un lugar cálido, calmado, tranquilo donde poder nadar en el mar azul y escribir.

ARSUAGA: Tengo varias: San Sebastián, Bilbao, Cádiz. Me tira lo verde, pero Cádiz tiene tres mil años de historia.

-¿A qué destino le gustaría ir si tuviera el tiempo y/o el dinero? ¿Por qué?

JARMAN: Tengo muchas ganas de explorar el este de Asia: Tailandia, Vietnam… han estado en mi lista durante mucho tiempo. Hay mucha historia interesante allí, que me gustaría explorar más y nunca he tenido el tiempo para hacerlo.

ARSUAGA: Tengo una cita pendiente con Ayers Rock, Australia, la montaña sagrada de los aborígenes australianos. Y me quedé en la frontera sin poder pasar a Chile para ver las Torres del Paine.

-¿Su rincón favorito del planeta? ¿Por qué?

JARMAN: Antes hubiera dicho que algún lugar exótico, pero después de la pandemia, me interesa mucho más Inglaterra, donde vivo ahora.

ARSUAGA: El Teide y las Cañadas del Teide. Porque no hay nada mejor en geología. Y para ver animales, los gorilas de los Virunga (Ruanda).

-¿Ha realizado algún viaje inspirado en algún libro, película o disco?

JARMAN: No lo sé, en realidad creo que no.

ARSUAGA: Las islas Galápagos, inspirado en Darwin.

-¿Medio de transporte favorito? ¿Por qué?

JARMAN: Me gusta viajar en tren porque tienes tiempo suficiente para admirar el paisaje, para hablar con la gente…

ARSUAGA: Andando. Porque el tiempo se dilata cuando vas despacio y se encoge cuando vas deprisa.

-¿Cuál es la compra más estrambótica que ha hecho en uno de sus viajes?

JARMAN: Fui a Chipre y compré una especie de cosa para hornear galletas y era como una pequeña jeringa con diferentes formas tamaños para hacer galletas. Parecía un objeto muy interesante y muy divertido para hacer galletas, pero nunca he aprendido a utilizarlo ni pude leer las instrucciones, así que está ahí sin usar. Pero algún día quizá pueda hacer unas galletas emocionantes.

ARSUAGA: No recuerdo ninguna que se pueda clasificar así.

-¿Qué no puedo faltar en su maleta? ¿Por qué?

JARMAN: Hoy en día, probablemente es mi móvil, lo cual es un poco vergonzoso y aburrido, pero como me conecta con todo, con mis mapas, lleva cámara y puedo hacer fotos y grabar sonidos, en realidad pequeños fragmentos de sonidos, de los sitios que visito y que puedo escuchar más adelante.

ARSUAGA: Un libro. Porque también dilata el tiempo, hace que se viva más.