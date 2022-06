-Al pensar en su infancia, ¿cuáles son sus vacaciones más recordadas?

AITANA: Las que pasábamos en Italia con mi abuelo y mi familia italiana que era cada dos o tres años. Íbamos a Pescara, que es una ciudad de mar y recuerdo el paseo marítimo, la playa y los helados increíbles que nos comíamos todas las tardes.

BERTA: Las vacaciones recurrentes eran irnos de camping con todos los primos y todos los tíos. Acampábamos en los campings y estábamos ahí como un mes y era como muy salvaje para nosotros siendo niños, el estar ahí libres y corretear y la piscina y hacer otros amigos y luego irnos a la playa todos juntos.

-¿Cuál fue el primer viaje que hizo sin sus padres?

AITANA: Fue el viaje de fin de curso de 8.º de EGB a Mallorca que nos metieron en hotel de aluvión para estudiantes y nos lo pasamos de maravilla. Teníamos 12 o 13 años y era la primera vez que nos juntábamos los amigos después de terminar el ciclo y fue muy divertido. Tampoco fue mucho desfase porque éramos aún demasiado pequeños pero fue muy divertido.

BERTA: Diría que un viaje del colegio, seguro. Viaje fuera del país, creo que fue a Marruecos. Y dentro del país, creo que fue un viaje a Madrid, un viaje del colegio.

-Si no viviera donde lo hace, ¿en qué ciudad le gustaría hacerlo?

AITANA: Si no viviera en Madrid, que es donde más me gusta vivir en el mundo, viviría en Barcelona porque tengo muchos amigos y gente querida, porque es una ciudad que arquitectónicamente me apasiona, porque tiene mar y porque tiene un clima más amable que el de Madrid.

BERTA: No sé dónde me gustaría vivir, porque cuanto más viajo y más sitios conozco, más cuenta me doy de que todos tienen algo increíble y a todos les falta algo. Y hay muchas ciudades muy increíbles, no sé quedarme con ninguna. Quizás a corto plazo, París sería un cambio que podría hacer.

-¿A qué destino le gustaría ir si tuviera el tiempo y/o el dinero?

AITANA: Si tuviera tiempo y dinero para hacer un viaje tan largo como merece, me iría a Japón porque es un país que me intriga, absolutamente lejano a mi cultura y me encantaría descubrirlo.

BERTA: Me gustaría mucho pasar un año de mi vida en Japón. Fui hace unos años a hacer como una ruta, a ver Tokio, Osaka y otras ciudades y Kioto.. Y me impactó mucho lo diferente que era, me pareció un sitio increíble, rico, tiene una cultura muy lejana…

-¿Su rincón favorito del planeta?

AITANA: Mi rincón favorito del planeta es donde se encuentren mis personas más queridas así que es variable.

BERTA: Últimamente, mi casa. Nunca he sido una persona muy casera, pero llevo un tiempo practicando el pasar tiempo en casa y relajarme en casa. Pero diría en casa, pero en Ibiza. Viajo mucho a Ibiza porque he vivido ahí recientemente y sigo sintiendo que es un poco mi isla y voy todo el rato. Puedo estar en Ibiza en la playa todo el rato y en cualquier sitio de Ibiza, cualquier parque, paseo, acantilado. Y si llueve no pasa nada.

-¿Ha realizado algún viaje inspirado en algún libro, película o disco?

AITANA: No he hecho un viaje inspirado en libros, películas o discos.

BERTA: En libro creo que no. En alguna película tampoco. Y en algún disco tampoco. Conozco gente que lo ha hecho, pero yo no lo he hecho todavía. Me apeteció mucho en un momento dado cuando descubrí a la pintora Georgia O’Keeffe, mágica, me enamoró, y leyendo su biografía, sé que se retiró bastante pronto al desierto de Nuevo México y que la gran parte de su obra la hizo allí, que vivía en una casa de adobe que ella misma construyó poco a poco y vivía sola en el desierto y pintaba allí, daba paseos y hacía su vida. Y me encantaría mucho hacer esa visita, ver su casa y pisar ese desierto.

-¿Medio de transporte favorito?

AITANA: Son mis propias piernas. Me encanta caminar e ir a todas partes paseando o a toda velocidad. Aunque también es verdad que con ellas no puedes ir demasiado lejos, pero si hay posibilidad me encanta ir caminando.

BERTA: El coche, porque es cómodo, hay música y está calentito.

-¿Cuál es la compra más estrambótica que ha hecho en uno de sus viajes?

AITANA: No suelo hacer comprar estrambóticas, pero sí me volví loca en Vietnam cuando fuimos a rodar Thi Mai, rumbo a Vietnam. Me volví con muchísimo sobrepeso porque me lo compré todo. Volví con los nón lá, los gorros típicos vietnamitas, con cerámicas, con teteras, con ropa increíbles, con un par de antigüedad. Vietnam me volvió loca.

BERTA: No lo sé. Nada estrambótico, siempre suelo llevarme cosas que me gusten o me aporten o le vaya a regalar a alguien algo bonito.

-¿Qué no puede faltar en su maleta?

AITANA: En mis maletas no suele faltar de nada. Llevo más cosas que en los baúles de la Piquer. Soy muy exagerada con las maletas. Pero lo que no suele faltar es un par de buenos libros, además no soy de ebook. Si me tengo que ir un par de meses fuera, me tengo que llevar cuatro o cinco en la maleta.

BERTA: Las planchas del pelo, jajaja. Ahora me plancho el pelo porque es más cómodo para mí llevarlo así.